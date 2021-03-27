Süper Lig gün geçtikçe kan kaybediyor

Son 10 yılda Türk futbolu çok büyük derecede eridi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistik Federasyonu'nun (FFHS) açıkladığı listede Süper Lig 18. sırada yer aldı. 2011 yılında açıklanan sıralamada 8. sırada yalan ligimiz, tam 10 basamak geriledi.

Listede Kolombiya, Meksika, Ekvador gibi daha düşük kaliteli liglerin gerisinde kalmamız, önlenemez bir çöküşe doğru gitmekte.

Şampiyonlar Ligi'ne son katılım

Bu sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderemeyeceğiz. Artık ligin şampiyonu da ön eleme oynamak zorunda.

Avrupa sıralamasında günden güne eriyen Türk kulüpleri, UEFA Avrupa Ligi'ne de daha az takım gönderme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu sebeple önümüzdeki sezondan itibaren Türk takımlarının Avrupa'da önemli başarılar etmesi gerekiyor