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Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

Süper Lig'de kümede kalmak için mücadele veren, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise çarşamba günü Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek olan Akhisarspor, 2 ölüm haberiyle sarsıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:57
Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

Süper Lig'de kümede kalmak için mücadele veren, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise çarşamba günü Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek olan Akhisarspor'da sağ bek Miguel Lopes'in babası hayatını kaybederken, yönetim kurulu üyelerinden Birol Taşkınlar da hayata gözlerini yumdu.

Portekizli oyuncunun bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan tecrübeli oyuncu, apar topar Portekiz'e gitti. Lopes'in cenaze işlemlerinin ardından Akhisar'a gelip, Ümraniyespor sınavında sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Akhisarspor diğer bir acı haberi de Birol Taşkınlar'dan aldı. Yaklaşık 10 senedir yeşil-siyahlılarda yönetim kurulu üyesi olan Taşkınlar vefat etti. Taşkınlar'ın vefatı camiada büyük üzüntüye neden olurken, Akhisarspor yönetimi şu mesajı yayınladı:

"10 senedir yol arkadaşlığı yaptığımız yönetim kurulu üyemiz, Köfteci Ramiz'in sahiplerinden Birol Taşkınlar vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına, ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine sabır dileriz."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:57
  1. Süper Lig
  2. Akhisarspor
  3. Şoke eden ölüm
  4. Birol Taşkınlar
  5. Miguel Lopes

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