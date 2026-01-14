  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler' En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol Satılmış köşeler! Mustafa Balbay köşesini İmamoğlu’na mı sattı? Ekrem’in jetinden rezalet fışkırıyor Akit yazdı YÖK harekete geçti! Cuma saati ders olmayacak Bu da ABD’nin ABB tipi su arızası! El Paso’da, Ankara gibi su krizi patlak verdi! Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticilerinden Mirhan Aygün Irak’ta yakalandı
Spor Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı
Spor

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulübün açıklamasında, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Deneyimli futbolcu, Eyüpspor'da bu sezon 16 maçta forma giydi.

Yasin Öztekin, TFF 3. Lig takımına transfer oldu
Yasin Öztekin, TFF 3. Lig takımına transfer oldu

Spor

Yasin Öztekin, TFF 3. Lig takımına transfer oldu

Süper Kupa finalinin saati değişti
Süper Kupa finalinin saati değişti

Spor

Süper Kupa finalinin saati değişti

TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

Spor

TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

Rüştü Reçber'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Rüştü Reçber'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Spor

Rüştü Reçber'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23