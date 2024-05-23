Süper Lig devine müjde! Dortmund yeşil ışık yaktı
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş’a Borussia Dortmund’tan müjdeli haber geldi. Nuri Şahin, ayrılmak isterse Dortmund önüne hiçbir engel koymayacak.
Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.Kara Kartal, uzun süredir Alman devi Borussia Dortmund'la Nuri Şahin'in transferi konusunda temas halinde bulunuyordu. Alman ekibinden Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Alman basını Bild'de yer alan haber göre Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in ayrılmasına izin verecek.
AYRILMAK İSTERSE ENGEL OLMAYACAKLAR
Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlük görevini uzun yıllar sürdürmesi söz konusu değil. Beşiktaş ve Feyenoord, Nuri Şahin'le temasa geçti ve bilgi aldı. Nuri Şahin, ayrılmak isterse; Borussia Dortmund, önüne hiçbir engel koymayacak.