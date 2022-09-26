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Spor Süper lig devinde sürpriz ayrılık!
Spor

Süper lig devinde sürpriz ayrılık!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibinden yapılan 'KAP' bildiriminde Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 15:30:00 - 2022-09-26 15:30:49
Süper lig devinde sürpriz ayrılık!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibinden yapılan 'KAP' bildiriminde Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. 

Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bordo-Mavililer, oyuncuya 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödeneceğini duyurdu.

Bordo-mavili ekibe büyük umutlar ve Alexander Sörloth'un tavsiyesi üzerine alınan Anders Trondsen beklenilen katkıyı verememişti. Orijini orta saha olmasına rağmen daha çok sol bekte denenen tecrübeli futbolcu sık sık sakatlandığı için de ritim bulamamıştı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

 

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