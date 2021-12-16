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Spor Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 17.hafta programı
Spor

Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 17.hafta programı

Süper Lig’de 17.hafta 17 Aralık Cuma akşamı oynanacak Giresunspor-Altay maçıyla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın programı

Yeniakit Publisher
2021-12-16 10:50:00 -
Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 17.hafta programı

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 17.hafta programı

17 Aralık Cuma

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

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