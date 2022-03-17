Süper Lig 30. hafta maç programı: Süper Lig maçları ne zaman, saat kaçta? Yarın akşam hangi maçlar var?
Süper Lig maçları ne zaman? Kimin maçı var? Bu hafta maçlar ne zaman? Yarın maç var mı? Akşam maç var mı? soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lg 29. hafta geride kaldı. Ligde Galatasaray ile Beşiktaş’ın derbisi haftaya damga vurdu. GS evinde BJK’yı 2-1 yendi. Lider Trabzonspor ise şampiyonluk yollarını tek tek geçiyor. Pek Süper Lig 30. hafta hangi maçlar var, kimin maçı var ? İŞte Süper Lig 30. hafta maç programı:
Süper Lig’de 29. hafta geride kaldı. taraftarlar, 30. haftanın maçlarını sorgulamaya başladı. Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var? Yarım akşam maç var mı? sorularına yanıt aranıyor. Süper Lig 30. hafta iki karşılaşma ile başlayacak. Yarın Çaykur Rizespor - Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor maçı da yarın oynanacak. Süper Lig'de 30. haftanın programı şöyle:
Yarın hangi maçlar var?
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19 Mart Cumartesi kimin maçı var?
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
20 Mart Pazar hangi maçlar var?
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
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