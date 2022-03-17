Süper Lig 30. hafta maç programı: Süper Lig maçları ne zaman, saat kaçta? Yarın akşam hangi maçlar var?

Süper Lig maçları ne zaman? Kimin maçı var? Bu hafta maçlar ne zaman? Yarın maç var mı? Akşam maç var mı? soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lg 29. hafta geride kaldı. Ligde Galatasaray ile Beşiktaş’ın derbisi haftaya damga vurdu. GS evinde BJK’yı 2-1 yendi. Lider Trabzonspor ise şampiyonluk yollarını tek tek geçiyor. Pek Süper Lig 30. hafta hangi maçlar var, kimin maçı var ? İŞte Süper Lig 30. hafta maç programı: