Süper Lig 18.hafta günün maçları
Süper Lig günün maçları | Süper Lig’de 18.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler 23 Aralık Perşembe günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Süper Lig’de 18.hafta salı, çarşamba ve perşembe günü oynanan maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Süper Lig 18.hafta günün maçları
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: 3-1
Altay-Trabzonspor: 1-2
Adana Demirspor-Galatasaray:2-0
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor:1-1
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-3
Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-1
23 Aralık Perşembe
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor
20.00 Beşiktaş-Göztepe
19.hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş