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Spor Süper Lig 10. hafta maç sonuçları puan durumu
Spor

Süper Lig 10. hafta maç sonuçları puan durumu

Süper Lig puan güncel | Süper Lig’de 10.hafta devam ediyor. Futbolseverler 10.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig puan durumu 10.hafta

Yeniakit Publisher
2021-10-24 09:44:00 -
Süper Lig 10. hafta maç sonuçları puan durumu

Süper Lig’de 10.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak 10.haftada alınan sonuçları araştırıyor.

Süper Lig 10. hafta maç sonuçları puan durumu

Süper Lig’de 10.hafta pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla noktalanacak. İşte; alınan sonuçlar, alınan puanlar ve günün programı:

22 Ekim Cuma:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1

23 Ekim Cumartesi:

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor 

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray

 

 

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