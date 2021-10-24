Süper Lig 10. hafta maç sonuçları puan durumu
Süper Lig puan güncel | Süper Lig’de 10.hafta devam ediyor. Futbolseverler 10.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig puan durumu 10.hafta
Süper Lig’de 10.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak 10.haftada alınan sonuçları araştırıyor.
Süper Lig 10. hafta maç sonuçları puan durumu
Süper Lig’de 10.hafta pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla noktalanacak. İşte; alınan sonuçlar, alınan puanlar ve günün programı:
22 Ekim Cuma:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1
23 Ekim Cumartesi:
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0
Göztepe-Trabzonspor: 0-1
24 Ekim Pazar:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray