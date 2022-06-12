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Spor Süper Kupa maçı ne zaman ayın kaçında? Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Süper Kupa maçı ne zaman ayın kaçında? Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Süper Kupa maçı hangi kanalda? 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası sahibi Sivasspor, Süper Kupa maçında karşılaşacak. Peki, Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-06-12 14:03:00 -
Süper Kupa maçı ne zaman ayın kaçında? Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Futbolseverler gözlerini Süper Kupa maçına çevirdi. Pek çok kişi Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki maçın ne zaman hangi gün oynanacağını araştırmaya başladı.

Süper Kupa maçı ne zaman ayın kaçında? Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Turkcell Süper Kupa müsabakasını, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek. Maçın hangi kanalda yayımlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de sezon ayın kaçında başlayacak?
Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de sezon ayın kaçında başlayacak?

Spor

Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de sezon ayın kaçında başlayacak?

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