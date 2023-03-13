'Süper Güçlerin' çarpışması, istikrar sinyalleri! Çin'in en gizli askeri projesi: Kimse bilmiyor

Çin 10 bin güvercini eğiterek “yedek güvercin ordusu” oluşturmaya başladı. Çin basınında yer alan haberlere göre, Pekin’in amacı, olası bir savaş durumunda modern teknolojinin imkanları kullanılamaz hale gelirse, bu gücü ordunun konvansiyonel iletişim altyapısında devreye sokmak.

1937 yılında, ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli olan Albay Claire Lee Chennault, Çin’in Japonya’nın işgaline karşı korunması için oluşturulan Uçan Kaplanlar isimli bir gruba komuta etmek için Çin’e geldi.

Chennault, savaşta kullanmak üzere yanında yüzlerce mesajcı güvercin getirdi. Savaşın sona ermesinden sonra, güvercinleri Çin’de bıraktı. Chennault’un arkasında bıraktığı güvercinler, Çin ordusunun ilk güvercin birliğini oluşturdu.

Bugün, eğitimli güvercinlerle birlikte 10 bin köpek de orduya hizmet ediyor. Bunlar, askeri depoları koruyor, özel birliklere ve sınırdaki askerlere destek veriyor. Çin ordusuna, her yıl iki bin yeni eğitilmiş köpek katılıyor. Bir zamanlar öncü rol oynayan atların ordudaki sayısı ise bugün binin altına inmiş durumda.

Savaş zamanında güvercinlerin yardımına başvuran sadece Çin Halk Kurtuluş Ordusu olmadı. Hürriyet'e göre: İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Normandiya çıkarmasında, yüzlerce güvercin telsiz mesajlarının Naziler tarafından bloke edileceğinden endişe eden İngiliz askerleriyle iletişim kurmak için kullanıldı. Çıkarmanın başarıyla sonuçlandığı haberini Londra’ya ulaştırmayı başaran ilk güvercin askeri açıdan onurlandırılmıştı.

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