Sünniliği yok etme projesi: Mezhepçi İran, Suriye'deki Şii yayılmacılığı çocuklar üzerinden yürütüyor!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin haberine göre, 'İmam Rıza Hüseyniye' yetkilileri Deyrizor ilinde bulunan okul öğrencilerini El Meyadin bölgesindeki Ayn Ali türbesini gezdirdiği ve tanıttığı ifade ediliyor.

Şii inancına göre Hüseyniyelerde 12 İmam'ı anma törenleri gerçekleştiriliyor ve bu inanış temelli ibadetler yapılan Hüseynilerde Şii ezanı okutuluyor.

İranlı güçlerin söz konusu türbeyi 2018 yılında bölgede bulunan bir kaynak suyun yanına inşa ettiği ve türbenin o tarihten bu yana Şiilerce ziyaret edildiği biliniyor.

İran destekli güçlerin bu türbede gezi sırasında çocuklara Şii inanışı doğrultusunda hutbeler verdiği ifade ediliyor.

İran'ın yıllardır bir Sünni bölgesi olan Deyrizor'da Şii ibadethaneleri inşa ettiği ve birçok ülkeden Şii'nin Suriye'deki bu ibadethaneleri ziyaret ettiği aktarılıyor.

Kaynak: Mepa News