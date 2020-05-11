Süne mücadelesi bölge değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı Daire Başkanlığınca 10 ilin katılımı ile süne mücadelesi bölge değerlendirme video konferans toplantısı yapıldı.

Süne mücadelesi kapsamında yapılmakta olan sürvey sonuçlarının görüşülmesi ve süne mücadelesi çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla korona virüs pandemisi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı Daire Başkanlığınca 10 ilin katıldığı süne mücadelesi bölge değerlendirme video konferans toplantısı yapıldı. Şanlıurfa, Adıyaman, Ağrı, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır illerinin katıldığı toplantıya ilimiz adına Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sedat Bayar katıldı.

Toplantıda kışlak sürveyleri, kıymetlendirme, parazitlendirme ve nimf sürveyleri görüşülerek süne mücadelesi çalışmaları değerlendirildi. Toplantıya Diyarbakır adına katılan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sedat Bayar, üretimin kesintisiz sürdüğünü 121 teknik personelle süne mücadelesine başladıklarını, arazilerin iyi durumda olduğunu söyledi. Bayar, önümüzdeki 15-20 gün boyunca böyle devam etmesi durumunda çok bereketli bir sezon geçireceklerini ifade etti. Bayar, süne çalışmalarının her yıl büyük bir ciddiyet ve özveri ile yapıldığını bu sene ise korona virüs salgını nedeniyle çalışmaların diğer yıllara göre arttığını sözlerine ekledi.