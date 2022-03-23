Sumak ve yoğurt ile hızlı zayıflama! Zayıflatan sumaklı yoğurt kürü nasıl yapılır?

İşte düzenli olarak yapılan egzersizlere ek olarak yapacağınız yoğurt kürü ile göbek kısmınızda oluşan yağlardan kurtulabilirsiniz…

Göbek eriten sumaklı yoğurt kürü nasıl yapılır?

Sumak ve yoğurt olmak üzere iki ayrı mucize besin olan bu malzemeleri yemekten sonra tükettiğinizde şişkinlik sorununu gidererek bağırsakların daha düzenli çalışmasını destekler. Kronik mide rahatsızlığı olanlar bu karışımı tüketmeden önce bir uzmana danışmaları gerekir. Bu karışım düzenli tüketildiğinde ayda 7 kilo vermenize yardımcı olur.

Özellikle yoğurdun içerdiği Asetik maddeler bel ve basen bölgesindeki yağlardan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olur. Sumak tokluk hissi sayenizde gün boyu çabuk acıkmanızı önler. Yoğurtta içerdiği protein sayesinde gün botu enerjik kalmanızı sağlar.

Sumak çayı ile zayıflama!

Diyete yardımcı sumak çayı tarifi:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kurutulmuş sumak

1 barda kaynar su

Evde sumak çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş sumağı kaynayan suyun içine dökün. Bir bardak kadar kaynamış suyun üstünü kapatıp en az 5 dakika dinlendirerek demlenmesine izin verin. Sıcak ya da soğuk olarak iki türlü de içilebilen karışımı gün içerisinde için.

Not: Kronik rahatsızlığı, kabızlık, mide rahatsızlığı, tansiyon, şeker, kalp gibi rahatsızlıklar varsa içmeden önce doktora danışın. 2 hafta boyu içip 2 hafta ara verin.