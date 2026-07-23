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Gündem Siyonistler savaş senaryosuna hazırlanıyor: Tel Aviv'de alarm seviyesi yükseltildi
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Siyonistler savaş senaryosuna hazırlanıyor: Tel Aviv'de alarm seviyesi yükseltildi

Yeniakit Publisher
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Siyonistler savaş senaryosuna hazırlanıyor: Tel Aviv'de alarm seviyesi yükseltildi

Soykırımcı İsrail yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından askeri hazırlıklarını hızlandırdı. İsrail basınına göre Tel Aviv, ABD'nin İran'a yönelik olası büyük çaplı bir saldırısının ardından Tahran'ın doğrudan İsrail'i hedef alabileceği ihtimaline karşı alarm seviyesini yükseltti.

İran ile gerilimin yeniden tırmanması ihtimali üzerine soykırımcı İsrail'de güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. İbrani basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son tehditleri Tel Aviv yönetimini harekete geçirdi.

İsrail güvenlik birimlerinin, olası bir ABD saldırısının İran'ın misilleme olarak İsrail'i hedef alabileceği değerlendirmesi yaptığı ve bu nedenle savunma hazırlıklarını hızlandırdığı bildirildi.

Hafta sonu kritik olabilir

Kanal 13 televizyonunun haberine göre İsrail ordusu, hafta sonuna doğru İran ile yaşanabilecek olası bir askeri tırmanış senaryosuna göre hazırlıklarını artırdı.

Haberde, hava savunma sistemleri başta olmak üzere saldırı ve savunma unsurlarının yüksek alarma geçirildiği belirtilirken, ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatması halinde Tahran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenleyebileceği değerlendirildi.

İsrailli yetkililer ise Donald Trump'ın henüz nihai kararını vermediğini öne sürdü.

Netanyahu-Trump görüşmesi gündemde

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a bağlı Kanal 11'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gelecek hafta bir görüşme yapılması için diplomatik temaslar sürüyor.

Ancak mevcut güvenlik ortamı nedeniyle görüşmenin tarihinin henüz netleşmediği ve ziyaret hazırlıklarının başlamadığı ifade edildi.

ABD ağır bombardıman uçaklarını devreye sokabilir

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Washington yönetimi, Tel Aviv'e önümüzdeki günlerde İran'a yönelik askeri operasyonların kapsamının genişletilebileceği mesajını iletti.

Haberde, ABD'nin ilk kez ağır bombardıman uçaklarını kullanarak İran'a yönelik saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

İsrail güvenlik kaynakları, bu koordinasyonun temel amacının İran'ın olası füze saldırılarına karşı İsrail'in hazırlıklı olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Risk seviyesi yükseldi

İsrail güvenlik kurumlarının son değerlendirmesinde, İran ile doğrudan çatışma ihtimalinin önceki döneme göre belirgin şekilde arttığı ifade edildi.

Maariv gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu aşamada belirli ve somut bir tehdit tespit edilmiş değil. Ancak hazırlık ve teyakkuz seviyemizi artırıyoruz."

İsrail güvenlik birimlerinin risk seviyesini "orta ile yüksek" arasında değerlendirdiği belirtilirken, bölgede yaşanabilecek yeni gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

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