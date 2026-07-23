  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taytlı Vali Çiçekli Ardahan’dan ayrıldı! Halktan helallik isteyerek veda etti ABD’nin saldırıları, Trump’ın tehditleri sertleşiyor: İran’ın elektrik santralini imha ederiz! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Asla genel af olmayacak Fondaş eller şutlan Özel’e uzanıyor! Londra severler Özgür sever İslam nefretini kustu: Müslümanlar çetelerden daha tehlikeli Katil İsrail'den Gazze'de alçak hamle! Filistin topraklarını adım adım gasp ediyorlar! Ekrem ve Özgür’ün taht oyunları mizah konusu! İki kafadarın CHP’deki maceraları animasyon oldu Yüzde 1’lik Davutoğlu’ndan Özel’e tüyolar Önce binasını devretti sonra akıl verdi! Daha önce destek sözü vermişti ama...! Cemil Tugay Özel'i sattı! Ankara'da zehir tacirlerine darbe! Yüz binlerce genci zehirleyeceklerdi!
Siyaset Hakan Fidan'ı hiç böyle görmediniz! İlk başta kimse fark etmedi bile!
Siyaset

Hakan Fidan'ı hiç böyle görmediniz! İlk başta kimse fark etmedi bile!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aksaray Kültür Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Program sırasında gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ise sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aksaray Kültür Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Program sırasında gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ise sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Aksaray’ın tarihi ve turistik bölgelerinden Güzelyurt ilçesi ile Ihlara Kasabası’nı ziyaret eden Bakan Fidan, bölgedeki temasları sırasında bir köy kahvesinde mola verdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada köylülerle masaya oturan Fidan, vatandaşların çay davetini kırmayarak onlarla tek tek sohbet etti.

 

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Güzelyurt ve Ihlara sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Dışişleri Bakanı, bölge halkının talep ve görüşlerini dinledi. Vatandaşların çay eşliğinde ilettiği soruları yanıtlayan Fidan, yerel kültürün korunması ve bölge turizminin önemine de dikkat çekti.

KÖY KAHVESİNDE VATANDAŞLARLA ÇAY EŞLİĞİNDE SOHABET ETTİ

Ihlara Kasabası'nda köy kahvesine konuk olan Bakan Fidan, ilçe sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet edip talep ve önerilerini dinledi. Ardından Ihlara Vadisi Sosyal Tesisleri’ne geçen Fidan, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret kapsamında Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar ile de görüşen Fidan, belde çalışmaları ve yeni açılan sosyal tesis hakkında bilgi aldı. Yaklaşık bir saat süren incelemelerinin ardından Bakan Fidan şehirden ayrıldı.

Bakan Fidan'dan NATO mesajı
Bakan Fidan'dan NATO mesajı

Gündem

Bakan Fidan'dan NATO mesajı

Hakan Fidan 15 Temmuz öncesi kritik süreci anlattı
Hakan Fidan 15 Temmuz öncesi kritik süreci anlattı

Gündem

Hakan Fidan 15 Temmuz öncesi kritik süreci anlattı

Bakan Hakan Fidan, Mustafa Kırımoğlu ile görüştü
Bakan Hakan Fidan, Mustafa Kırımoğlu ile görüştü

Gündem

Bakan Hakan Fidan, Mustafa Kırımoğlu ile görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23