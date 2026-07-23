Hakan Fidan'ı hiç böyle görmediniz! İlk başta kimse fark etmedi bile!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aksaray Kültür Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Program sırasında gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ise sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Aksaray’ın tarihi ve turistik bölgelerinden Güzelyurt ilçesi ile Ihlara Kasabası’nı ziyaret eden Bakan Fidan, bölgedeki temasları sırasında bir köy kahvesinde mola verdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada köylülerle masaya oturan Fidan, vatandaşların çay davetini kırmayarak onlarla tek tek sohbet etti.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Güzelyurt ve Ihlara sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Dışişleri Bakanı, bölge halkının talep ve görüşlerini dinledi. Vatandaşların çay eşliğinde ilettiği soruları yanıtlayan Fidan, yerel kültürün korunması ve bölge turizminin önemine de dikkat çekti.

KÖY KAHVESİNDE VATANDAŞLARLA ÇAY EŞLİĞİNDE SOHABET ETTİ

Ihlara Kasabası'nda köy kahvesine konuk olan Bakan Fidan, ilçe sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet edip talep ve önerilerini dinledi. Ardından Ihlara Vadisi Sosyal Tesisleri’ne geçen Fidan, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret kapsamında Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar ile de görüşen Fidan, belde çalışmaları ve yeni açılan sosyal tesis hakkında bilgi aldı. Yaklaşık bir saat süren incelemelerinin ardından Bakan Fidan şehirden ayrıldı.