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Spor Çorum FK’da ayrılık rüzgarı
Spor

Çorum FK’da ayrılık rüzgarı

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Çorum FK’da ayrılık rüzgarı

Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli sol bek Erkan Kaş ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, Kaş'a Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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