  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı Hamas liderinden flaş mesaj! "Her yol ve her yönde çalışmayı sürdüreceğiz!" Yine şaşırtmadı! Ali Babacan Ahbaplar'ı değil devleti suçladı Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor ‘Modern Sultan’ dediler Erdoğan gayri resmi bir halife ‘Yolsuzluk Partisi’ korkusu! İşte butlan Özgür’ün kafasındaki tilkilik Taytlı Vali Çiçekli Ardahan’dan ayrıldı! Halktan helallik isteyerek veda etti ABD’nin saldırıları, Trump’ın tehditleri sertleşiyor: İran’ın elektrik santralini imha ederiz! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Asla genel af olmayacak Fondaş eller şutlan Özel’e uzanıyor! Londra severler Özgür sever
Dünya Her beş günde bir camiye saldırıyorlar!
Dünya

Her beş günde bir camiye saldırıyorlar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Her beş günde bir camiye saldırıyorlar!

British Muslim Trust'ın verilerine göre, son bir yılda Birleşik Krallık'ta 70'ten fazla camiye saldırı düzenlendi. Kuruluş, artan İslam karşıtı nefret suçlarına dikkat çekerek hükümete acil önlem alma çağrısında bulundu.

British Muslim Trust'ın verilerine göre, son bir yılda Birleşik Krallık'ta 70'ten fazla camiye saldırı düzenlendi. Kuruluş, artan İslam karşıtı nefret suçlarına dikkat çekerek hükümete acil önlem alma çağrısında bulundu.

İngiltere'de camilere yönelik saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi. British Muslim Trust tarafından açıklanan verilere göre, ülkede ortalama her beş günde bir camiye saldırı düzenleniyor.

Rapora göre son bir yılda Birleşik Krallık genelinde 70'ten fazla cami saldırısı kayıtlara geçti. Olaylar arasında şiddet, yıldırma, mala zarar verme, taciz, vandalizm, çevrim içi istismar ve Müslüman karşıtı nefret söylemleri yer aldı.

 

Saldırıların en yoğun yaşandığı bölgeler Londra, Greater Manchester ve West Midlands oldu. Son 12 ayda Londra'da dokuz ayrı cami hedef alınırken, Birmingham'daki bir cami üç kez saldırıya uğradı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise İngiltere ve Galler'de Müslüman karşıtı nefret suçları, Mart 2025'e kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 19 artış gösterdi.

British Muslim Trust İcra Kurulu Başkanı Akeela Ahmed, camilere yönelik saldırıların giderek arttığını belirterek hükümetin ibadethanelerin güvenliğini sağlamak için daha hızlı ve etkili adımlar atması gerektiğini söyledi.

Hükümet bu yıl camilerin güvenliğini artırmak amacıyla 40 milyon sterline kadar koruma fonu ayırdığını açıklasa da British Muslim Trust, birçok caminin bu desteğe erişmekte zorlandığını, bazı başvuruların sonuçlanmasının 18 aya kadar sürdüğünü ve çok sayıda başvurunun gerekçe gösterilmeden reddedildiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23