  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son yıllarında en yüksek seviyesi Türkiye’ye rahmet yağdı GoTürkiye’nin Formula 1® Tanıtım Filmi 64 Milyondan Fazla Görüntülenmeye Ulaştı Türkiye yerine Norveç'e güvenen 'dost ülke' yarı yolda kaldı: Füze anlaşması ani kararla iptal edildi NATO kararını verdi! 5 yıllık planı onayladı İş bitti bitiyor: Yarın Salah konusunda görüşme var: Sadece menajeriyle Fatih Portakal ‘Biliyordum’ diyerek kendisini ele verdi: Ekranda şov savcılıkta itiraf Okul saldırısında 10 canımızı kaybetmiştik! İlk duruşma tarihi belli oldu Resmen belli oldu: Aslan Nelsson'dan kaç para bekliyor: İşte taban fiyat ’Hareket Yaşını Öğren’ kampanyasına yoğun ilgi
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’de et, sebze ve meyvede büyük indirim

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’de et, sebze ve meyvede büyük indirim

A101, 23-26 Temmuz tarihleri arasında mutfak bütçesine nefes aldıracak muazzam bir gıda kampanyasını "Tazenin Yıldızları" kataloğuyla duyurdu. Evlerin en önemli temel ihtiyaçları arasında yer alan ve kalitesiyle iştah kabartan nefis kırmızı et ürünleri ile lezzetli tavuk çeşitleri çok cazip fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Akşam yemeklerinize tat katacak bu et çeşitlerine, tarladan sofranıza en doğal haliyle ulaşan çıtır çıtır mevsim sebzeleri ve sulu meyveler eşlik ediyor. Kaliteli gıdaya bütçe dostu fiyatlarla erişim sağlayan bu kaçırılmayacak kampanya, bugünden itibaren A101'de...

#1
Foto - Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’de et, sebze ve meyvede büyük indirim

PİLİÇ PİRZOLA KG Fiyat: 199 TL KOMBİNET DANA KIYMA 400 G Fiyat: 279 TL

#2
Foto - Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’de et, sebze ve meyvede büyük indirim

LİMON KG Fiyat: 89,50 TL DOLMALIK BİBER KG Fiyat: 89,50 TL

#3
Foto - Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’de et, sebze ve meyvede büyük indirim

DOMATES KG Fiyat: 49,50 TL KARPUZ KG Fiyat: 12,90 TL

#4
Foto - Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’de et, sebze ve meyvede büyük indirim

ARMUT AKÇA KG Fiyat: 109,50 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!
Gündem

Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali’nde sahneye çıkan şarkıcı Elif Buse D..
İlkokul matematiğini altüst eden 23 yaşındaki dahi! Bir haftada koca gizemi çözdü!
Teknoloji

İlkokul matematiğini altüst eden 23 yaşındaki dahi! Bir haftada koca gizemi çözdü!

İlkokulda öğretilen geleneksel alt alta çarpma metodu, yüzyıllardır sayıları çarpmanın tek ve en hızlı yolu olarak kabul ediliyordu. Ancak 1..
FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu
Gündem

FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı özel çalışmaları neticesinde, daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yay..
Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti
Gündem

Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti

CHP'yi kaosa sürükleyen Özgür Özel ve ekibinin yeni parti planlarında çark ettiği görüldü. Çankaya'da otel odalarında toplanarak parti bölm..
Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Gündem

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında gözaltı kar..
Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur
Kadın - Aile

Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur

Günümüzde saç dökülmesi nedeniyle özgüven eksikliği yaşayan kişiler, pahalı saç ürünlerine ve tedavilerine çok miktarda para harcayabiliyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23