Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’de et, sebze ve meyvede büyük indirim

A101, 23-26 Temmuz tarihleri arasında mutfak bütçesine nefes aldıracak muazzam bir gıda kampanyasını "Tazenin Yıldızları" kataloğuyla duyurdu. Evlerin en önemli temel ihtiyaçları arasında yer alan ve kalitesiyle iştah kabartan nefis kırmızı et ürünleri ile lezzetli tavuk çeşitleri çok cazip fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Akşam yemeklerinize tat katacak bu et çeşitlerine, tarladan sofranıza en doğal haliyle ulaşan çıtır çıtır mevsim sebzeleri ve sulu meyveler eşlik ediyor. Kaliteli gıdaya bütçe dostu fiyatlarla erişim sağlayan bu kaçırılmayacak kampanya, bugünden itibaren A101'de...