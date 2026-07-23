O şehirdeki tacizci milletvekili çıktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İtalya'nın Milano kentinde yaşanan taciz iddiası ülke gündemine oturdu. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, şüphelinin görevde bulunan bir milletvekili olduğu ortaya çıktı.
İtalya'nın Milano kentinde yaşanan taciz iddiası ülke gündemine oturdu. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, şüphelinin görevde bulunan bir milletvekili olduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre olay, Milano'nun merkezindeki Hotel Principe di Savoia'da düzenlenen özel bir davetin ardından meydana geldi. Tacize uğradığını öne süren mağdurun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadeleri incelemeye alındı.
İtalyan savcılığı, dosya kapsamında milletvekilinin ifadesine başvururken, hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi. İsmi soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmadı.
Olay, İtalya siyasetinde geniş yankı uyandırırken, muhalefet partileri sürecin şeffaf şekilde yürütülmesini ve dokunulmazlık zırhının soruşturmayı etkilememesini istedi. Soruşturma sürüyor.