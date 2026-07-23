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Yerel Köylüler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi, CHP'li İBB'ye isyan etti!
Yerel

Köylüler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi, CHP'li İBB'ye isyan etti!

Yeniakit Publisher
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Köylüler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yardım istedi, CHP'li İBB'ye isyan etti!

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Beyciler Köyü'nün sakinleri köylerini dış dünyaya bağlayan 'Silivri Caddesi' ya da 'İstasyon caddesi' olarak bilinen yolda sarı damperli kamyonların ölüm saçtığını söyleyerek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yardım istedi. Köylüler 'İBB'ye ait UKOME'ye başvurduk sonuç alamadık' diyerek İmamoğlu yönetimine isyan etti.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Beyciler Köyü'nün sakinleri köylerini dış dünyaya bağlayan 'Silivri Caddesi' ya da 'İstasyon caddesi' olarak bilinen yolda sarı damperli kamyonların ölüm saçtığını söyleyerek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yardım istedi. Köylüler 'İBB'ye ait UKOME'ye başvurduk sonuç alamadık' diyerek İmamoğlu yönetimine isyan etti.

Beyciler Köyü sakini Murat Gürbüz 'Avrupa Otoyolu'na ait Çerkezköy gişelerden başlayıp köyümüze kadar uzanan Silivri caddesi'nde harfiyat kamyonları bir birini solluyor hatta bazen yarışıyor. Aşırı hız yapıyorlar. Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'den ve Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'ndan isteğimiz, caddeye gişelerden köyün girişine kadar hız tümsekleri konulması, sollamayı engellemek için bariyerler yerleştirilmesi ve kamera konularak bu canavarlara ceza kesilmesi. sadece köyümüzün girişinde ve içinde hız tümsekleri var ama asıl mevzu cadde boyunca olmaması. köyümüzden her çıkışımızda ödümüz kopuyor. Çocuklarımız servisle okula gidiyor aklımız çıkıyor. Allah aşkına yardım edin' dedi.

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