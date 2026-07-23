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Gündem Bu plan şeytanın bile aklına gelmez! Zekeriya Say’dan dikkat çeken analiz
Gündem

Bu plan şeytanın bile aklına gelmez! Zekeriya Say’dan dikkat çeken analiz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bu plan şeytanın bile aklına gelmez! Zekeriya Say’dan dikkat çeken analiz

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, bugünkü köşe yazısında CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaları değerlendirdi. Say, geçmişten bugüne uzanan siyasi tartışmaları, belediyedeki soruşturma sürecini ve tanık ifadelerine yansıyan iddiaları ele alarak, "Bu plan şeytanın bile aklına gelmez" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Zekeriya Say, kaleme aldığı "Bu plan şeytanın bile aklına gelmez!" başlıklı köşe yazısında, CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında gündeme gelen iddiaları değerlendirdi.

Say, yazısında Hürriyet'in siyasi kariyerinin ilk dönemlerinden başlayarak kamuoyunda tartışma oluşturan açıklamalarına ve belediye başkanlığı döneminde gündeme gelen gelişmelere yer verdi.

Geçmişteki tartışmaları hatırlattı

Zekeriya Say, Fatma Kaplan Hürriyet'in milletvekilliği döneminde Meclis'te yaptığı bazı konuşmaların kamuoyunda tartışma konusu olduğunu belirterek, daha sonraki yıllarda çeşitli siyasi tartışmaların da odağında yer aldığını ifade etti.

Yazıda ayrıca, Hürriyet'in geçmişte hazırlanan bazı muhalefet şerhlerindeki katkıları, farklı siyasi ziyaretleri ve kamuoyuna yansıyan açıklamaları da hatırlatıldı.

Belediye ihaleleri ve soruşturma süreci

Say, köşe yazısında İzmit Belediyesi'nde yürütülen bazı ihale süreçlerine ilişkin mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporlarda yer alan iddialara değindi.

Yazıda, belediyede gerçekleştirilen bazı doğrudan temin işlemleriyle ilgili incelemeler ve akrabalık ilişkilerine yönelik kamuoyuna yansıyan tespitler aktarıldı.

"Saksı skandalı" iddiasına da yer verdi

Yeni Akit yazarı, İzmit Belediyesi'nin Van'dan doğrudan temin yöntemiyle saksı alımına ilişkin kamuoyunda uzun süre tartışılan iddiaları da köşesine taşıdı.

Say, bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Fatma Kaplan Hürriyet'in gözaltına alınmasının gündeme geldiğini ifade etti.

"En çarpıcı iddia"

Yazının son bölümünde ise tutuklu sanık Turgut Koç'un ifadelerine yansıyan iddialara dikkat çeken Say, belediyeden alınan ihaleler karşılığında poşet içerisinde altın teslim edildiği yönündeki beyanları değerlendirdi.

Ardından düzenlenen sünnet düğünüyle ilgili eski özel kalem müdürü Ümit Duygu Çetiner'in savcılık ifadesine atıfta bulunan Say, iddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını belirtti.

Yazısını bu sözlerle tamamladı

Köşe yazısını çarpıcı bir ifadeyle tamamlayan Zekeriya Say, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu korkunç plana bakar mısınız? İddia ediyorum böylesi şeytanın bile aklına gelmez."

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