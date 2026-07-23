Bu konular çok popüler KPSS’ye girecek adaylara güncel tüyo

Adaylarımız hangi konuda eksiği varsa, hangi konuda ciddi anlamda bir karışıklık yaşıyorsa o konu üzerinde bilinçli bir yoğunluk oluşturmalılar. Bunun için doğru kaynak edinme birinci görev. İkinci görev de kaliteli bir zaman planı yapmaktır. Çünkü öğrencilerimiz ne yazık ki sınav süresi yaklaştıkça çok dağılıyorlar ve dağınık şekilde çalışıyorlar. Ders konuları ve branşları ayırmaları gerekir. Sonra o konuların kendi içindeki konu akışlarını hazırlamalılar. Bu çok önemli. Türkçede, tarihte ya da herhangi bir dersin kendi konu akış planını yapmalılar" diye konuştu.