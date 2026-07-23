Bu konular çok popüler KPSS’ye girecek adaylara güncel tüyo
Uzman eğitimci İsmail Yolcu, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hakkında, "Şu anda İran’ın içinde bulunduğu durum, İsrail ile Amerika’ya karşı yürüttüğü savaş ve Hürmüz Boğazı çok popüler bir konu" dedi. Uzman eğitimci İsmail Yolcu, KPSS’ye hazırlanan adayların son dönemde bilgi ezberlemekten çok sınav hakimiyeti kazanmaya odaklanması gerektiğini belirterek, düzenli deneme sınavları çözmenin, eksik konulara yoğunlaşmanın ve planlı zaman yönetiminin başarıyı artıracağını söyledi.