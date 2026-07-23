Birinci ve ikinci "Yeni Parti" çöp oldu! Peki ya üçüncüsü? Yücel Kaya yazdı

Yücel Kaya, kaleme aldığı "Birinci ve ikinci Yeni Parti çöp oldu! Peki ya üçüncüsü?" başlıklı köşe yazısında CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve yeni parti iddialarını değerlendirdi.

Kaya, CHP'deki "Mutlak Butlan" sürecinin ardından Özgür Özel ekibinin seçime girme yeterliliğine sahip partilerle temas kurduğunu, ancak bu girişimlerden sonuç alınamaması üzerine yeni bir parti kurma seçeneğinin gündeme geldiğini savundu.

"Yeni Parti" isminin geçmişini hatırlattı

Yazısında "Yeni Parti" isminin Türk siyasi hayatındaki geçmişine de değinen Kaya, ilk Yeni Parti'nin 1993 yılında Yusuf Bozkurt Özal tarafından kurulduğunu, 1995 seçimlerinde düşük oy almasının ardından Demokrat Parti ile birleşerek siyasi hayatını noktaladığını ifade etti.

Kaya, ikinci Yeni Parti'nin ise 2008 yılında kurulduğunu, daha sonra Tuncay Özkan'ın genel başkanlığı döneminde kamuoyunda öne çıktığını, ancak 2012 yılında HEPAR ile birleşerek tüzel kişiliğini sona erdirdiğini hatırlattı.

"Şimdi sıra üçüncü Yeni Parti'de"

Köşe yazısında güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yücel Kaya, CHP'de konuşulan yeni parti girişimini geçmiş örneklerle kıyaslayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birinci Yeni Parti çöp oldu. İkinci Yeni Parti çöp oldu. Şimdi sıra üçüncüsünde..."

"Akıbeti ne olacak?"

Yazısının sonunda üçüncü "Yeni Parti" girişiminin geleceğini sorgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan üçüncü Yeni Parti'nin akıbeti ne olacak?"

Kaya ayrıca, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bir önceki gün kaleme aldığı yazıya da atıfta bulunarak, yazısını Karahasanoğlu'nun şu cümlesiyle tamamladı:

"Tarihin çöplüğüne atılsınlar da, görüntü kirliliği yapmasınlar, bari..."

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