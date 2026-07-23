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Dünya Cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi suçüstü yakalandı!
Dünya

Cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi suçüstü yakalandı!

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Cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi suçüstü yakalandı!

Rusya'da bir cezaevine uyuşturucu taşımak için kullanılan kedi, güvenlik görevlilerince yakalandı. Boynundaki tasmalara gizlenen yasaklı maddeler ele geçirilirken, kedi sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Rusya'da bir cezaevine uyuşturucu taşımak için kullanılan kedi, güvenlik görevlilerince yakalandı. Boynundaki tasmalara gizlenen yasaklı maddeler ele geçirilirken, kedi sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Rusya'nın Nijni Novgorod kentinde bulunan 17 No'lu Cezaevi'nde güvenlik ekipleri, cezaevine yaklaşan bir kedinin davranışlarından şüphelenince dikkat çekici bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Rusya Federal Ceza İnfaz Servisi'nin (FSIN) açıklamasına göre, hayvanın boynuna takılan iki el yapımı kumaş tasmanın içine yasaklı maddeler gizlenmişti.
Görevliler kediyi cezaevi yerleşkesine girmeden önce yakalayarak üzerindeki tasmaları çıkardı. Olay yerine getirilen narkotik dedektör köpeklerinin yaptığı kontrolde, tasmaların içine saklanan maddelerin uyuşturucu olduğu doğrulandı. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Yetkililer, hayvanın sağlık kontrolünün ardından herhangi bir zarar görmediğinin anlaşılması üzerine doğal yaşamına bırakıldığını bildirdi.

 

CEZAEVLERİNDE HAYVANLARLA KAÇAKÇILIK YENİ DEĞİL

Uzmanlara göre cezaevlerine uyuşturucu, cep telefonu ve çeşitli yasaklı malzemeleri sokmak isteyen suç örgütleri zaman zaman hayvanları da kullanabiliyor. Daha önce Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Latin Amerika'daki bazı cezaevlerinde kedi, güvercin ve hatta insansız hava araçlarıyla benzer kaçakçılık girişimleri tespit edilmişti. Güvenlik birimleri ise bu tür yöntemlere karşı kamera sistemleri, devriye ekipleri ve narkotik köpekleriyle önlemlerini artırmayı sürdürüyor.

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