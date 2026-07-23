  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yolsuzluk çarkı çöktü! CHP'li bir isim daha tutuklandı Mars sevdası yüzünden kirasını bile ödeyememiş! Elon Musk'a ünlü milyarderden akılalmaz uyarı! Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu Sabri Ülker Vakfı’ndan çocukların sağlıklı gelişimi için Global Bilim Platformu Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı Hamas liderinden flaş mesaj! "Her yol ve her yönde çalışmayı sürdüreceğiz!" Yine şaşırtmadı! Ali Babacan Ahbaplar'ı değil devleti suçladı Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor ‘Modern Sultan’ dediler Erdoğan gayri resmi bir halife
Gündem Eski Vali Sonel'in telefonu açıldı! Gülistan Doku soruşturmasında 2 gözaltı daha
Gündem

Eski Vali Sonel'in telefonu açıldı! Gülistan Doku soruşturmasında 2 gözaltı daha

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eski Vali Sonel'in telefonu açıldı! Gülistan Doku soruşturmasında 2 gözaltı daha

Türkiye’nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan incelemeler sonucunda 2 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un Sonel ile yazışmaları da ortaya çıktı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku soruşturmasında peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara'da yeni operasyonun düğmesine basıldı.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ

Edinilen bilgilere göre, Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar mercek altına alındı. Söz konusu yazışmaların soruşturma dosyası kapsamında önemli deliller arasında yer aldığı öğrenildi.

BİRDEN FAZLA SUÇ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde, Tuncay Sonel ile Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ile bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında incelendiği belirtildi.

ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında kalan 2 şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheliler hakkında yürütülen adli sürecin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın, elde edilen dijital deliller ve diğer bulgular doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23