Eski Vali Sonel'in telefonu açıldı! Gülistan Doku soruşturmasında 2 gözaltı daha

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku soruşturmasında peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara'da yeni operasyonun düğmesine basıldı.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ

Edinilen bilgilere göre, Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar mercek altına alındı. Söz konusu yazışmaların soruşturma dosyası kapsamında önemli deliller arasında yer aldığı öğrenildi.

BİRDEN FAZLA SUÇ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde, Tuncay Sonel ile Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ile bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında incelendiği belirtildi.

ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında kalan 2 şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheliler hakkında yürütülen adli sürecin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın, elde edilen dijital deliller ve diğer bulgular doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.