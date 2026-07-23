Gezizekalılar kafasını kuma gömdü! Asırlık çınarları bilerek kuruttular

İstanbul’un tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Beşiktaş-Ortaköy hattındaki Çırağan Caddesi’nde bulunan tarihi ağaçların son durumu, kent sakinleri ile sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Bölgedeki yeşil dokunun ve tarihi ağaçların yetersiz bakım nedeniyle zamanla kuruduğunu öne süren vatandaşlar, sosyal medya üzerinden duruma ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, ağaçların önce "budama ve bakım" çalışmaları çerçevesinde budandığı, daha sonra ise gerekli bakımın yapılmaması nedeniyle kurumaya terk edildiği iddia edildi. Bölgenin tarihi dokusunun ve doğal mirasının zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, uygulanan işlemlerin ağaçların yaşamını sürdürmesine katkı sağlamadığını, aksine kuruma sürecini hızlandırdığını savundu.

ELBİRLİĞİ İLE KURUTTULAR

Çırağan Caddesi’nde ki görüntünün içler acısı olduğunu ifade eden Ömer Öztürk, "Çirkin bir görüntü var. Nasıl olabilir yani? Siz de görüyorsunuz ki, söylenecek hiçbir şey yok. Bomboş kuru bir taş yığını gibi olmuş. Yeşil bir doğa için hep beraber el birliği olunabilir. Mutlaka ağaçların bakımı yapılması lazım.

Bu şekilde bırakılması İstanbul gibi büyük bir mega şehre yakışmıyor, bu şekilde görünmesi üzücü bir durum. Ben kendim de İstanbul'da değilim, ben doğuluyum. Ama bu şekilde gördüğüm zaman içler acısı gibi görüyorum" dedi.

YENİDEN YEŞERMESİ İMKANSIZ

Hızır Akgül, ağaçların bu şekilde budanmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Şöyle baktığım zaman hakikaten güzel bir manzara görmüyorum. Böyle kabak gibi sıyrılmış. Yaprak verse, dal verse, ağaç verse ne güzel olur. Hem gölge yapar. Bu şekilde budanması yanlış. Bunun ustaca budanması lazım, dal verecek şekilde. Bu şekilde yanlış. Beklentimiz bunlara bu işten anlayan birilerine verilmesi. Böyle rastgele kesme değil. Buraya yaprak, dal verecek şekilde olmasıdır. Buradan geçerken herkes güneş altında yürüyor. İyi bir şey değil.

Gövdelerinden baktığın zaman tarihi ağaçlar olduğu belli oluyor. Bunlar tarihi bir ağaç. Şu an gördüğünüz gibi kuruma var. Misal ağacın kenarları soyuluyor. Belli ki güzel bir bakım yok. İşte bunun sulanması da lazım. Bakılırsa güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu.