En az yarım saat içerisinde hazır: Gül reçeli (gülbeşeker) tarifi: Osmanlı’dan kalan asırlık tarif...

Yaz mevsimi birçoğumuz için reçel ve turşu mevsimidir. Yaz sezonu o kadar bereketlidir ki her meyveden reçel yapmak isteriz. Reçelin tarihçesine bakacak olursak, reçelin hikayesi aslında şekerle başlıyor. Pers İmparatoru Darius M.Ö. 510 yılında Hindistan'ı işgal ettiğinde, askerleri şeker kamışı ile tanışırlar. Tadından dolayı da şeker kamışına "Arılar olmadan, bal veren bitki" denir. İran'a getirilen şeker kamışı, şifalı bitki olarak görüldüğü için askerler tarafından korunur ve sırrı saklanır. 7'nci yüzyılda Arap Müslümanlar şeker kamışı ile tanışır ve şerbetini yapmayı öğrenirler. İlk reçel de yaz meyvelerinin uzun süre korunması amacıyla Müslüman Türkler tarafından geliştirilir. Türklerin meyveyi reçel sayesinde uzun süre saklamaları, Batı'yı hayrete düşürür. Önceleri bayramlarda ve uzun kış gecelerinde ikram olarak sunulan reçel, saray ve dergahların vazgeçilmezidir. Mevlevi dergahlarında bilinen en eski tarif de gül reçeli olur.

Reçel, Osmanlı'da itibarı yüksek bir tatlıydı. İlk zamanlar saraylarda ve konaklarda yapıldı. 10 bölümden oluşan saray mutfağında helvahane adı verilen yer sadece tatlılara ayrıldı. Reçeller ise sadece helvahanede değil, Gülhane bahçesinde yapılırdı. Burada yapılan reçellerin farklı bir özelliği vardı. Bahçede III. Selim'in yenilediği köşkte sadece padişah için gül reçelleri yapılırdı. Günümüzde kahvaltıda tüketilen reçel, Osmanlı'da halkın tadamayacağı kadar lükstü. Çünkü içeriğinde az bulunan şeker kamışı suyu bir o kadar da bal bulunuyordu.

İşte en az yarım saat içerisinde (yaklaşık 30-40 dakikada) hazırlayabileceğiniz, Gül reçeli tarifi...

Malzemeler:

15 adet reçellik gül.

5 su bardağı şeker.

4 su bardağı su.

1 adet limon.

Yapılışı:

Güllerin sap kısımlarını yapraklarından tutam tutam ayırırken beyaz kısımlarını toplu olarak makasla kesin. Yaprakları bir süzgeçin içine alarak yıkayın. Suyu tencereye alın. Kaynamaya başlayınca yaprakları içerisine atın ve 10 dk kısık ateşte kaynatın.

Delikli kepçe yardımıyla yaprakları sudan çıkarın ve şekeri ekleyerek kıvam alana kadar kaynatın. (yaklaşık 10 dk. )

Gül yapraklarını içerisine atıp 5 dk. daha kaynatın limon suyunu ilave edip bir kaç taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Soğuduktan sonra kavanozlara alarak tercihen buzdolabında saklayın. Afiyet olsun.



Gül Reçeli tarifinin püf noktası...

Gül reçeli yapımı için gül yaprakları ayıklanıp yıkanır. Şekerle karıştırılıp bir gece bekletilir. Kendi suyu çıkacaktır.