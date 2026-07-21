Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!

CHP zihniyetinin ve fondaş medyanın "Tarım bitti, köylü perişan" yalanları Malatya'da bir kez daha patladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali’nde sahneye çıkan şarkıcı Elif Buse Doğan, meydanı boş görünce neye uğradığını şaşırdı. Tarımın ve üretimin fıkır fıkır işlediği Malatya'da vatandaşların konsere değil tarlaya, kayısı toplamaya gittiğini öğrenen fondaş Sözcü ise ne diyeceğini bilemeyip haberi şaşkınlıkla servis etmek zorunda kaldı.

Sahnede az sayıda dinleyiciyi karşısında görünce "Malatyalılar nerede, kayısıya mı gittiler?" diye soran şarkıcıya, alandakilerden "Evet, herkes kayısı toplamaya gitti" cevabı geldi.

Üretimin, alın terinin ve yerli tarımın gücünü gözler önüne seren bu samimi diyalog sosyal medyada gündem olurken, "Tarım bitti" çığırtkanlığı yapan odakların yalanı da tarladaki bereketli hasatla bir kez daha yüzlerine vurulmuş oldu.