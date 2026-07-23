Yüzde 90 oy alacaklardı şimdi partiden kaçıyor! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "%90 oy alacağım diyordu, şimdi partiden kaçıyor" başlıklı köşe yazısında CHP'deki son gelişmeleri ve yeni parti iddialarını değerlendirdi.

Karahasanoğlu, CHP'den ayrılacaklarını açıklayan isimlerin henüz beklenen toplu istifaları gerçekleştirmediğini belirterek, parti içinde yaşanan sürecin kamuoyuna farklı yansıtıldığını kaleme aldı.

"Söylemleri ile attıkları adımlar çelişiyor"

Yazısında Özgür Özel'in kısa süre önce CHP üyeleri arasında yapılacak bir seçimde yüzde 90 oy alacağını söylediğini hatırlatan Karahasanoğlu, bugün ise yeni parti hazırlıklarının gündeme gelmesini eleştirdi.

Yazar, bu durumun siyasi söylemler ile fiili adımlar arasında çelişki oluşturduğunu savundu.

E-Devlet tartışmasına değindi

Karahasanoğlu, bazı basın organlarında yer alan "CHP'den kitlesel istifalar nedeniyle e-Devlet sistemi kilitlendi" yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Sistemde yaşanan yoğunluğun aynı gün açıklanan YKS sonuçlarından kaynaklanmış olabileceğini ifade eden Karahasanoğlu, kitlesel istifa iddialarına temkinli yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

"Yeni parti arayışının nedeni"

Yazısında CHP'deki kurultay sürecine ve "mutlak butlan" davasına da değinen Karahasanoğlu, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlığının, parti içindeki hukuki ve siyasi gelişmelerle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Ayrıca yeni partiye geçmesi beklenen belediye başkanları konusunda da belirsizlik bulunduğunu belirten Karahasanoğlu, bazı isimlerin CHP'de kalacaklarını açıklamalarının yeni oluşum açısından önemli bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

Yazısını dikkat çeken ifadelerle tamamladı

Köşe yazısının sonunda CHP'de yaşanan süreci değerlendiren Ali Karahasanoğlu, Özgür Özel ve ekibinin parti içinde mücadele etmek yerine yeni bir siyasi oluşuma yönelmesinin, yaşanan tartışmalar karşısında bir tercih olduğunu savundu.

Karahasanoğlu, CHP'nin uzun yıllardır kendi içinde kriz ve tartışmalar üreten bir siyasi yapı görüntüsü verdiğini öne sürerek, yeni parti girişiminin de bu sürecin bir uzantısı olduğunu ifade etti.

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