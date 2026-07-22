İstanbul'u fırtına vurdu! Mega kent savaş alanına döndü

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar ve Arnavutköy başta olmak üzere fırtına kentin genelinde yıkıma yol açtı. Küçükçekmece, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Sefaköy ve Büyükçekmece hattında rüzgarın taşıdığı yoğun toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi kritik seviyelere geriledi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yüksek katlı binaların üst kısımları adeta kayboldu.

Sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, Beykoz Burunbahçe'de denize girenler ve sahildeki seyyar satıcılar aniden çıkan kum fırtınası sebebiyle kaçışarak bölgeden uzaklaştı.

Çatılar Uçtu, Ağaçlar Araçların Üzerine Devrildi

Zeytinburnu Beştelsiz ve Esenler Oruç Reis mahallelerinde binaların çatıları fırtınaya dayanamayarak uçtu. Bahçelievler ve Beyoğlu Okmeydanı’nda çatıdan kopan tehlikeli parçalar sokağa savruldu. Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde devrilen dev ağaç, park halindeki otomobil ve motosiklette ağır hasara yol açtı. Esenyurt'taki Kozapark Sitesi'nde de binalarda fırtına kaynaklı tahribat oluştu.

İSTOÇ’ta Hortum Dehşeti ve Havalimanlarında Aksamalar

Bağcılar, Bakırköy, Ataköy ve Sultangazi hattında iş yerlerinde zarara yol açan fırtınanın en çarpıcı adresi İSTOÇ Ticaret Merkezi oldu. Toz bulutuyla gelen ve küçük bir hortumu andıran kuvvetli rüzgar, önüne ne katttıysa savurdu. Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da vurdu; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak isteyen çok sayıda uçak pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kaldı.