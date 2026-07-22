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Gündem Ötme sırası Ahbap Üner’de: Nasıl soyulduğumuzu anlat şimdi Ece
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Ötme sırası Ahbap Üner’de: Nasıl soyulduğumuzu anlat şimdi Ece

Yeniakit Publisher
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Özgürlük kılıfı altında kadınları vücutlarını teşhir etmeye teşvik eden CHP yandaşı Ece Üner, bağışları fuhşa ve kumara harcadığı ifade edilen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında ifadeye çağrıldı. Söz konusu karar sonrası Ece Üner’in “Yıllardır soyunuyorlar diyenlere vahim haberim var, bizi soyuyorlar” sözlerini sarf ettiği ve hükümeti hedef aldığı video yeniden gündem oldu.

Haluk Levent'in Ahbap Derneği üzerinden yürütülen operasyon dalgası genişlemeye devam ediyor. Haluk Levent'in ardından Babala TV'den Oğuzhan Uğur'un da tutuklandığı ilk iki dalga sonrası bugün birçok isim ifadeye çağrıldı. Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadeye çağrılan isimler arasında olduğu öğrenildi.

 

Deprem dönemi Ahbap'a olan desteğiyle bilinen ve bu yüzden ifadeye çağrılan CHP'li spiker Ece Üner'in “Yıllardır soyunuyorlar diyenlere vahim haberim var, bizi soyuyorlar” şeklindeki hükümeti hedef sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

 

Yargıyı hedef almıştı

 Bugüne kadar topluma "objektif gazeteci" rolü satan Üner, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası mahkemenin hileli süreçleri iptal eden temizlik hamlesini hazmedemeyerek, yaşanan hukuki süreci “Türkiye demokrasisi açısından çok acayip anlar” sözleriyle yaftalamaya kalkışmıştı.

 

"Cadılar Bayramı neden kutlanmıyor?" demişti

Ece Güner geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı ile Cadılar Bayramını bir tutarak büyük bir skandala imza atmıştı. Üner, "“Balık baştan kokar… Senin Milli Eğitim bakanın Cadılar Bayramını kutlayanlar, Ramazan Bayramını kutlayanlar diye ayırıyorsa bu ülkede aynı anda ikisi de kutlanamıyor mu?" diye sormuştu.

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