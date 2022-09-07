Sumak nedir: Binbir farklı çeşidi bulunan sumağın faydaları nelerdir? Sumak nasıl tüketilir?

Hastalıklar nedeniyle bağışıklığımızı güçlendirmemiz gereken şu günlerde faydalanabileceğimiz bitkilerden biri de sumak. Çalı görünümündeki bu bitkinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı ve ekşi lezzette oluyor. Sumak farklı işlemlerden geçip öğütülerek baharat olarak kullanılıyor. Sumak kullananlar yorumları ve deneyimleri ile çayı denemek isteyen kişilere adeta yol gösteriyor. Peki sumağın faydaları nelerdir, nelerde kullanılır? Gelin daha detaylı bakalım.

Özellikle Akdeniz ve Güney Andolu mutfağında sıklıkla tercih edilen ve baharat olarak kullanılan sumak pek çok farklı bölgede yetişiyor

Dünyada sayısız çeşidi bulunan sumak ağacı Türkiye’de en sık Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde dağlık alanlarda bulunuyor

Sumak ağacından elde edilen meyvesi uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülüyor ve sofralarımızda baharat olarak kullanılıyor

Sumak; yemeklerden salatalara kadar pek çok farklı alanda kullanılıyor. Ekşimsi bir tadı olan bu baharatın soğan kokusunu da azalttığı biliniyor

Sağlık için de çok verimli olan sumağın faydaları ise şöyle;

– Enfeksiyonel hastalıkları önler, vücuttaki iltihabik durumların giderilmesinde güçlü bir rol oynar

– Ciltteki deformasyonların giderilmesinde kullanılır

– Sumağın yüksek kolestrol üzerinde düşürücü bir etkisi vardır. Bu da kalp ve karaciğer rahatsızlıklarından korunmanızı sağlar

– Kadın hastalıklarını tedavi etmek amaçlı da kullanılabilen bir bitkidir. Kadınlar için faydalı besinler arasında yer alır

– Ayrıca kadınsal hastalıklara de iyi geldiği bilinir

– Yapılan bazı çalışmalarda ise bitkinin anti-kanserojen olduğu anlaşıldı

– İdrar söktürücü özelliği ile bu bitki vücudunuzda detoks etkisi yaratır

– Solunum ve sindirim problemleri için de faydalıdır

Sumaktan nasıl faydalanılır? Sumakla yapabileceğiniz tarifler nelerdir? Sumak nasıl tüketilir?

Sumağın son derece faydalı bir bitki olduğu biliniyor. Sumaktan en verimli şekilde yararlanmanız içinse yapabileceğiniz bazı tarifler bulunuyor.

Öksürüğe iyi gelen sumak suyu nasıl hazırlanır?

Özellikle kış aylarında öksürükle başa çıkmak zor. Tabii ki bu öksürükler alerjik sebeplerden de kaynaklanabiliyor. Sumağın solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği biliniyor. Hazırlayacağınız sumağın suyunu tedavinize ek olarak tüketebilirsiniz. Sumak suyunu hazırlamak için; bir bardak su, bir yemek kaşığı bal ve iki yemek kaşığı sumağa ihtiyacınız var. Balı ve suyu küçük bir tencerenin içerisine koyarak kaynatın. Ardından sumağı ekleyin. 10 dk karıştırdıktan sonra demlenmeye bırakın. Bir süre beklettikten sonra sumak suyunu tüketebilirsiniz.

Enfeksiyonlara savaş açan sumak çayı nasıl hazırlanır?

Sumağın güçlü antiseptik özelliğe sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle de enfeksiyonel rahatsızlıklara iyi gelir. Sumağın çayını günde bir bardak tüketerek tedavinizi destekleyebilirsiniz. Ancak bu bitkiyi tüketmeden önce doktorunuza danışmanızı öneriyoruz. Bu çayı hazırlamak için; bir buçuk su bardağı suyu ve bir tatlı kaşığı sumağı cezveye koyup kaynatabilirsiniz. Ilık tüketmenizde fayda var.

Sumağın zararları nelerdir?

Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Sumak da aşırı tüketildiğinde bazı mide ve bağırsak problemlerine neden olabilir. Öte yandan sumağın pek çok farklı türü bulunduğunu yazının başında belirtmiştik. Ancak bunlardan bazıları zehirlidir. Bu nedenle her türün tüketilmemesi gerekir. Tansiyon hastaları, hamileler ve emziren anneler sumak kullanırken dikkatli olmalıdır.

Sumak tansiyonu düşürür mü?

Sumak güçlü bir diüretiktir. Bunun anlamı vücutta idrar söktürücü etki göstermesidir. Yol açtığı bu etki sayesinde sumak, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmaya yardımcı olurken yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlar.

Sumak basura iyi gelir mi?

Sumak baharatının en yaygın olarak bilinen faydası hazımsızlığa iyi gelir ve mideyi rahatlatır. Bu sayede mide ağrısı, kramp ve gaz gibi sorunlara iyi gelir. Boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayarak ishal ve kabız sorunlarını çözer. Bağırsak hareketlerinin dengelenmesini sağlar.

Yoğurt sumak faydaları

Vücuttan toksinleri atmaya yardımcı olur. Düzenli kullanımla birlikte ödem söktürmeye, bağırsakları temizlemeye ve kilo vermeye yardımcı olur. Yoğurt, bağırsak sağlığı için faydalı bakteriler, yağ yakmayı hızlandıran protein ve kalsiyum içerir. Göbek, basen ve sırttaki fazla yağların yakımında etkilidir.

Sumak zayıflatır mı?

Her aktarda bulunan sumak, zayıflamanın ekonomik ve doğal yollarından biridir. Mayhoş bir tadı olan sumak, iştah kontrolünde etkilidir ve gereğinden fazla yemenin önüne geçer. Çabuk doymaya yardımcı olur ve sonucunda dengeli miktarda kalori aldığınız için zayıflatıcı etkisinden faydalanırsınız.

Zayıflatan Sumaklı Yoğurt Kürü Nasıl Yapılır?

1 kase az yağlı yoğurdu karıştırma kabına koyun. Üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu sumak ekleyip, karıştırın. Hazırladığınız sumaklı yoğurt kürünü tüketebilirsiniz.

Tane sumak nasıl kullanılır?

Sağlık açısından kullanımında özellikle sumağın su ile kaynatıldıktan sonra kullanımı da faydalı olmaktadır. Sumak kullanımında çay da yapılması veya bitki çaylarına katılarak tüketilmesi mümkündür. Yiyeceklerde yoğurt üzerine eklenerek ve salatalarda kullanılarak sindirimi düzenlemektedir.

Genel olarak düzenli bir şekilde sumak çayını yapıp içmenin hazımsızlık ve cildi korunma gibi pek çok faydası bilinmektedir.

Tane sumak faydaları

Kalbi Destekler ve Karaciğeri Korur.

Antioksidan Özelliği İle Vücudu Korur.

Enfeksiyonel Hastalıkları Önler.

Cildi Koruyucu Özelliği.

Gerçek sumak nasıl anlaşılır?

Sumak, görüntü itibariyle çalıya benzer. Rengi ise bordo kadife gibidir. Küre biçimindeki sumak bitkisi limon gibi ekşidir. Limon olmadığı yemek yemeğe ekşilik katmak isterseniz sumak kullanabilirsiniz. Genelde salatalarda, dolmalarda, kebap ve et yemeklerinin yanındaki tüm zerzevatlarda kullanılır.

Dışarıdan işlem görüp paketlenmiş olanlara oranla organik biçimde yetiştirildiğinde sumak bir sağlık deposudur. Diğer türlü işlem görmüş sumakların besin değerinin kaybedilmesinden dolayı damak tadı dışında bir faydası bulunmaz.

Organik sumak ekim aşamaları:

Sumak meyveleri sonbahar aylarında toplanılır. Meyveler toplandıktan sonra tohumlarının çıkartılması gerekir.

Tohumlar çıkarıldıktan sonra kaynak su içerisinde 5 dakika dinlendirilir.

Dinlendirilmiş tohumların yaklaşık 15 gün boyunca ılık suda bekletilmesi gerekir.

Bekletildikten sonra katlamaya alınırlar.

Bahar aylarında tohumların çimlenip çimlenmediği gözlemlenir. Çimlenme olmuş ise dikime uygundur.

Çimlenme olmamış ise herhangi başka bir işlem yapmadan diğer yılın bahar ayına kadar tohumlar beklemeye alınır.

Diğer yılın kış aylarında artık sumaklar ekime uygun hale gelir.

Organik sumak yetiştiriciliğinde ekim sırasında 5li çizgi tekniği uygulanmalıdır.

Tohumlar ekilirken 10 - 15 mm derinliğe koyulur.

Tohumların 1000 tanesi 12 - 17 gram kütleye sahiptir.

Bu tekniğe göre metrekare başına 5 gram ile 10 gram arasında miktarda tohum bırakılır.

Tohumlar %88 oranına kadar çimlenir.

Çimlenen tohumlardan metrekare başına 100 tane sumak fidanı elde edilmiş olur.

Sumak fidanı çok tüplü şekilde üretilmektedir.

1 ya da 2 yaşlı şekilde ağaçlandırma sahalarına dikilmeleri gerekir.

1 yaşındaki bir sumak fidanı 30 ila 40 cm arasında bir boya ve 4 - 8 mm çapa sahiptir.



Organik Sumak Nasıl Saklanır?

Sakızağacı killer familyasına ait sumak ağaçlarının en yoğun yetiştiği bölge Doğu Anadolu Bölgesi'dir.

Kapalı tohum yapısına sahip olan sumaklar mutfakta tohum halinde, baharat şeklinde tüketilir.

Sumağın tohumu öğütülürken sofra tuzu kullanılır; oldukça da ekşi bir tadı vardır.

İstenilen yemek, meze ve salata içerisine eklenerek tüketilebilir.

Organik sumağın saklanması için bilinmesi gereken bazı teknikler bulunur.

İşte, organik sumak nasıl saklanır, sorusunun yanıtı:

Sumak yapı itibariyle içerisine nem çekme özelliğine sahiptir. Su çekerek şişme özelliği bakımından bulgur ile oldukça benzerdirler. Bu nedenle nemli ortamlardan uzak tutulması gerekir. Çünkü su, bakterilerin yaşaması için gerekli ortamı sağlayan yapısı ile sumağı bozar.

Ayrıca güneş ışığından da sumağı korumak gereklidir. Kuru bir ortam sağlanmak istenirken bol güneş gören bir ortamdan bahsetmiyoruz. Güneş ışığı da sumağın içerisindeki besin değerine zarar verebilir.

En uygun saklama şekli kapalı bir kapta, nem olmayan bir ortamda ve güneş ışığından uzakta muhafaza etmektir.

Kutusu, sıvı malzemelerden uzak bir noktada durmalıdır.

Organik sumağın saklanmasında plastik kap kullanımı sağlıklı bir seçenek değildir. Cam kavanozda, havayı vakumlayan bir kapak ile sıkıca kapatarak saklamak en sağlıklı saklama yolu olacaktır.

Sumak bu şekilde saklandığında uzun zaman bozulmadan kalır ve ilk zamanlarda sahip olduğu tazeliğini kaybetmez.

Yaz aylarında yine vakumlu kapaklı cam kavanoz içerisinde buzdolabına koyulabilir. Buzdolabı nemli bir ortama sahip olduğundan sumağın kavanozunun ağzı dikkatli bir şekilde, sıkıca kapatılmalıdır.

Buz dolabında uzun süre rahatlıkla saklanabilir.

Sumağı daha uzun süre saklamak ve taze tüketmek istiyorsanız tohum halinde satın alarak evinizde bulunan bir uyutucu ile yumakları kullandıkça yenilemeniz daha kaliteli sonuç almanızı sağlar.