Sultangazi'deki kaza anı kamerada
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan aracın karıştığı kaza kameraya yansıdı.
Sultangazi'de yağış nedeniyle kaygalanlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın kaza yapması bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Selçuklu Bulvarı'nda seyir halindeki pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüje çıkarak durabildi.
Yaşanan kaza başka bir aracın kamerasınca kayda alındı.
Görüntülerde, pikabın kontrolünü kaybederek kayması ve orta refüje çıkması yer alıyor.