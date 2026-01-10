  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!" Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı! Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür! 10 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Ocak 1390: Teftâzân'in vefatı (Âlim) Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı Trump’tan dünyayı sarsan ültimatom: "Ya nazikçe ya sertçe, Grönland’ı onlara bırakmayacağız!" Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!"
Gündem Sultangazi'deki kaza anı kamerada
Gündem

Sultangazi'deki kaza anı kamerada

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan aracın karıştığı kaza kameraya yansıdı.

Sultangazi'de yağış nedeniyle kaygalanlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın kaza yapması bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Selçuklu Bulvarı'nda seyir halindeki pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüje çıkarak durabildi.

Yaşanan kaza başka bir aracın kamerasınca kayda alındı.

Görüntülerde, pikabın kontrolünü kaybederek kayması ve orta refüje çıkması yer alıyor.

Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı
Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı

Gündem

Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı

179 kişi ölmüştü! Kazadan 1 yıl sonra sunulan rapor herkesi şok etti
179 kişi ölmüştü! Kazadan 1 yıl sonra sunulan rapor herkesi şok etti

Dünya

179 kişi ölmüştü! Kazadan 1 yıl sonra sunulan rapor herkesi şok etti

Yenibosna'da zincirleme kaza
Yenibosna'da zincirleme kaza

Gündem

Yenibosna'da zincirleme kaza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23