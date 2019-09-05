Sultangazi'de yangın! Lastik deposu alev alev yanıyor
Sultangazi'de, lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.05 Eylül 2019 Perşembe 13:43
Sultangazi'de, lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir lastik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.
Polis ekipleri caddeyi Topkapı istikametinde trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun dumana neden olan yangına müdahalesi sürüyor.
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