Sultangazi'de komşusunun evine taş atan kadın, ortalığı karıştırdı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, 2 yıl önce kızının kendisinden zorla alındığını ileri süren Yasemin K., sinir krizi geçirdi.

O günden sonra psikolojisinin bozulduğunu ileri süren Yasemin K., kızını kaçıran kişilerin kendisine de şiddet uyguladığını, çocuğunun bir koruyucu aileye verildiğini iddia etti.

Geçen yıl 22 Aralık'ta, Cebeci Mahallesi'nde yol kenarında yığılı halde bulunan tuğlaları park halindeki bir otomobile fırlatan Yasemin K., bu kez apartmandaki komşularını bıçakla tehdit etti.

Kaldırım taşı ve evindeki tabakları alt kat komşusunun penceresine fırlatarak zarar vermeye çalışan Yasemin K., pencere demirlerine çıkmaya çalıştı.

Yasemin K.’yi, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

“Daha önce böyle değildim, kendimi tanıyamıyorum”

DHA’nın haberine göre; Yasemin K. şu ifadeleri kullandı:

“Kızımı bulamıyorum. Sinir sistemim bozulduğu için öfkemi insanlardan çıkarıyorum. Kızımı 1.5 yıldır göremiyorum. Daha önce böyle değildim, kendimi tanıyamıyorum. İnanın böyle olmasını istemiyorum ama, herhalde çocuğumu alana kadar böyle olacağım."

“Kızımı doğalgaz borusunda, prizlerde, deliklerde arıyorum”

Tedavi için gitmediğim doktor kalmadı, ama olmuyor. Artık kızımı doğalgaz borusunda, prizlerde, deliklerde arıyorum. Çok kötü bir şey, ben bu değildim. Sanki başkası bana uzaktan yaptırıyor.”

“Suyunu açık bırakıyor, evimizi su basıyor”

Yasemin K.'nın komşularından Mehmet Öğüt, korkudan çocuklarını dışarı çıkaramadığını söyleyerek, "Bıçakla tehdit ediyor. Çocuklar pazartesi günü nasıl okula gidecek, inanın bilmiyoruz. Suyunu açık bırakıyor, evimizi su basıyor. Gece 02:00 ile 03:00 arası taşla binanın kapısına vuruyor, 'Benim kapımı açın' diyor. Birkaç kez karakola gidip şikayetçi olduk. Hiçbir şey olmadı, geri geliyor." dedi.

“Sultangazi İlçe Emniyeti bizim binaya çalışıyor”

Diğer apartman sakini Volkan Öztürk ise, "Gece 01.00'den sonra müziğin sesini sonuna kadar açıyor. İlerleyen saatlerde kaldırım taşlarını binaya fırlatıyor. Komşularına zarar vermeye çalışıyor. Öyle bir hale geldi ki, Sultangazi İlçe Emniyeti bizim binaya çalışıyor. “Müdahale etsek haksız duruma düşeceğiz” Birçok kez şikayetçi olduk, 2-3 ay cezaevinde kaldığı bir dönem oldu. Böyle biri değildi ama, son 2 yıldır bize yapmadığı kalmadı. Müdahale etsek haksız duruma düşeceğiz, çaresiz kaldık." dedi.

Komşularından Zeynel Anaç ise, "Normalde kendisi iyi bir insandır. Ama bir madde kullanıyor. Kriz geldiğinde komşularına zarar veriyor. Tedavi görmesi daha uygun olacak, yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz." diye konuştu.