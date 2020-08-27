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Aktüel Sultangazi'de bilye fabrikasında patlama meydana geldi
Aktüel

Sultangazi'de bilye fabrikasında patlama meydana geldi

Patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, itfaiye ekiplerinin patlamanın etkisiyle oluşan dumanı tahliye etme çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:03:09 -
Sultangazi'de bilye fabrikasında patlama meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bilye fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Habipler Mahallesi 2691 Sokak'ta bulunan bilye fabrikasından henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu fabrikadaki 2 kişi başından hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın etkisiyle fabrikada yoğun duman oluşurken, iş yerinin bir duvarı da yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrika içindeki dumanı tahliye etme çalışmaları sürerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.


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