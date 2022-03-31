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Yerel Sultanbeyli’de araç kanala uçtu
Yerel

Sultanbeyli’de araç kanala uçtu

İstanbul Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 03:32:00 - 2022-03-31 03:45:08
Sultanbeyli’de araç kanala uçtu

Kaza, saat 00:00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Resul Ocak idaresindeki 06 BDU 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 3 metre yükseklikteki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Resul Ocak, itfaiyenin yardımıyla kanaldan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Resul Ocak, hastaneye götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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