Sultanbeyli Belediyesinden gençlere kitap sürprizi

Bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesinde sokağa çıkan gençlere Sultanbeyli Belediyesi tarafından kitap hediye edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır 0-20 yaş arası, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Kademeli normalleşme kapsamında 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş ve üstü yaşlıların yürüme mesafesinde sokağa çıkmasına izin verildi. 13 Mayıs Çarşamba günü ise 0-14 yaş grubunda bulunan çocuklara belirli saatler arasında izin verildi. 15 Mayıs günü ise 15-20 yaş arası gençler yürüme mesafesinde sokağa çıktılar. Sultanbeyli Belediyesi de karantina günlerinde teşvik etmek amacıyla gençlere kitap hediye etti. İlçenin farklı noktalarında bekleyen ekipler gençlere kitaplarını vererek sağlıklı günler diledi, özellikle maske ve sosyal mesafe konusunda kendilerini uyardı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, korona virüsün aldığımız tedbirlerden daha da güçlü olmadığını ifade etti. Özellikle yaşlılarımızın alınan tedbirlere sıkı şekilde uyması gerektiğini kaydeden Başkan Keskin, “Normalleşme tedbirleri kapsamında bazı uygulamalar hayat geçmeye başladı. Bu kapsamda geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimiz saat: 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesinde sokağa çıktı. Bizlerde onlara kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kitaplar hediye ettik. Roman ve hikaye türünde olan bu kitaplarımızdan İnşallah en iyi şekilde istifade ederler. Gençlerimizi önemsiyoruz ve onlara değer veriyoruz. Bu süreçte tedbirleri sıkı şekilde uygulamaları büyün önem taşıyor” dedi.