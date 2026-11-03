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Tarih Sultan Abdülhamid yazdırmıştı, yıllar sonra ortaya çıktı! Ecdaddan kalan eseri torunları okuyamıyor
Tarih

Sultan Abdülhamid yazdırmıştı, yıllar sonra ortaya çıktı! Ecdaddan kalan eseri torunları okuyamıyor

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Sultan Abdülhamid yazdırmıştı, yıllar sonra ortaya çıktı! Ecdaddan kalan eseri torunları okuyamıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin gün yüzüne çıkardığı 133 yıllık yarım kalan Osmanlı Tarihi eseri, Dil Devrimi sonrasında orijinal metni Latin harflerine aktarılmadığı için bugüne kadar okunamıyordu; SCÜ öncülüğünde yürütülen titiz bir çalışmayla ilk kez günümüz alfabesine kazandırılarak edebiyat ve tarih dünyasıyla buluşturuldu.

Tarih kayıtlarına göre, yaşadığı dönemin en tanınmış şair ve yazarlarından biri olan Muallim Nâcî, 1890 yılı sonunda Ertuğrul Gazi hakkında bir piyes kaleme alarak Sultan II. Abdülhamid'e arz etti. Bu başarısının ardından, 7 Nisan 1891 tarihinde hükümdar tarafından "Târîh-nüvîs-i selâtîn-i âl-i Osmân" (Osman Bey hanedanı sultanları tarihinin yazarı) memurluğuna tayin edildi. Bu görevle birlikte Osmanlı tarihini derleyip kaleme almaya başlayan Muallim Nâcî; Ertuğrul Gazi'nin hayatını kaleme aldı. Ardından sırasıyla Sultan Osman, Sultan Orhan ve I. Murad (Hudâvendigâr) dönemlerini yazdı. 1893 yılında henüz 44 yaşındayken vefat etmesi nedeniyle eser yarım kaldı.

 

 

133 yıldır arşivlerde gün yüzüne çıkarılmayı söz konusu eser, Prof. Dr. Adem Ceyhan'ın kapsamlı incelemesi ve özenli çevirisi sayesinde Latin harflerine aktarıldı. Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda bulunan el yazması orijinal nüshaları esas alınarak hazırlanan bu eser; Ertuğrul Gazi'den başlayarak ilk üç Osmanlı sultanının hayatını, devletin kuruluş dönemindeki kritik süreçleri ve dönemin ruhunu gözler önüne seriyor. Edebiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bu nitelikli bilimsel çalışma; Osmanlı tarih yazıcılığına, edebiyat tarihimize ve akademik literatüre yapılan bir katkı olarak kayıtlara geçti.

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Yorumlar

Edep Yahuu

Ecdatta kalan yazıları zaten Ecadaın %90 da okuyamıyordu hatta Ecadınımız ecdatlarından kalan yazları da Okuma yazma bile O %10 kilte bile okuyamıyor ve bilinmeyen hat türü diyordu. Bu arada İlk Latin alfabesine geçiş Çalışmaları Abdülhamit tarafından başlatılmış ve en hiyahetinde Başkamutan Ulu Önde Mustafa kemal Atürük Paşa mız tarafında tamalanmıştır Abdülhamitin Başlatığı ve nerde ise AYrıdan fazlasını tamaldığı çalışmaları...

Ali

600 yıl Osmanlı okudu da, bunlar ve bizler 100 yıldır okuyamıyorsak var bi sebebi, okutmadılar harflerimizi elimizden aldılar.
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