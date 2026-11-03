Ahmet Hakan yüzsüzlük için teşhisi koydu! Sarıgül’ün sırrı şu asla rezil olmuyor!

Ahmet Hakan’ın yazdıkları şöyle: “YIL: 2005. CHP’nin büyük kurultayı var. İki aday karşı karşıya: Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül.

O kurultayda Deniz Baykal, öyle bir konuşma yapmıştı ki... Mustafa Sarıgül’ü... Resmen paçavraya çevirmişti. Alenen yerin dibine sokmuştu. Tamamen delik deşik etmişti.

O hezimetin binde birini ben yaşasaydım... 2005 yılından itibaren masanın altındaydım ve bir daha asla kafayı çıkarmamıştım.

Mustafa Sarıgül’ün yıllardır ayakta kalmasının sırrı, aslında tam olarak şurada:

Adam, en rezil olunacak durumlarda bile rezil olmamayı başara başara geldi bugünlere”