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Gündem Ahmet Hakan yüzsüzlük için teşhisi koydu! Sarıgül’ün sırrı şu asla rezil olmuyor!
Gündem

Ahmet Hakan yüzsüzlük için teşhisi koydu! Sarıgül’ün sırrı şu asla rezil olmuyor!

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Ahmet Hakan yüzsüzlük için teşhisi koydu! Sarıgül’ün sırrı şu asla rezil olmuyor!

Son günlerde düzenli olarak Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturma ve iddiaların köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, bugün de “Sarıgül’ün sırrı: Rezil olmuyor” başlıklı yazısında Mustafa Sarıgül’ün en rezil olunacak durumlarda bile rezil olmamayı başardığını yazdı.

Ahmet Hakan’ın yazdıkları şöyle: “YIL: 2005. CHP’nin büyük kurultayı var. İki aday karşı karşıya: Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül.

O kurultayda Deniz Baykal, öyle bir konuşma yapmıştı ki... Mustafa Sarıgül’ü... Resmen paçavraya çevirmişti. Alenen yerin dibine sokmuştu. Tamamen delik deşik etmişti.

O hezimetin binde birini ben yaşasaydım... 2005 yılından itibaren masanın altındaydım ve bir daha asla kafayı çıkarmamıştım.

Mustafa Sarıgül’ün yıllardır ayakta kalmasının sırrı, aslında tam olarak şurada:

Adam, en rezil olunacak durumlarda bile rezil olmamayı başara başara geldi bugünlere”

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Yorumlar

Rezil olmayanlar

Ahmet Hakan X hesabından bir anket açsın, bu ülkede onca ettiklerine rağmen rezil olmayan kim sizce, diye sorsun. Gör bak listeye sarıgül mü giriyor, kim giriyor.

çapan oğlu

@Rezil olmayanlar
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