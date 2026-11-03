Ahmet Hakan yüzsüzlük için teşhisi koydu! Sarıgül’ün sırrı şu asla rezil olmuyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son günlerde düzenli olarak Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturma ve iddiaların köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, bugün de “Sarıgül’ün sırrı: Rezil olmuyor” başlıklı yazısında Mustafa Sarıgül’ün en rezil olunacak durumlarda bile rezil olmamayı başardığını yazdı.
Ahmet Hakan’ın yazdıkları şöyle: “YIL: 2005. CHP’nin büyük kurultayı var. İki aday karşı karşıya: Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül.
O kurultayda Deniz Baykal, öyle bir konuşma yapmıştı ki... Mustafa Sarıgül’ü... Resmen paçavraya çevirmişti. Alenen yerin dibine sokmuştu. Tamamen delik deşik etmişti.
O hezimetin binde birini ben yaşasaydım... 2005 yılından itibaren masanın altındaydım ve bir daha asla kafayı çıkarmamıştım.
Mustafa Sarıgül’ün yıllardır ayakta kalmasının sırrı, aslında tam olarak şurada:
Adam, en rezil olunacak durumlarda bile rezil olmamayı başara başara geldi bugünlere”