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Gündem

Süleyman Soylu'nun hamlesi rahatsız etti... Tutuşan Ekrem soluğu savcılıkta aldı

Skandallarıyla gündemi meşgul etmeye devam eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:26:00 - 2020-05-20 17:29:08
Süleyman Soylu'nun hamlesi rahatsız etti... Tutuşan Ekrem soluğu savcılıkta aldı

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekrem'i terleten soruşturma

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemi nedeniyle ilgili, 27 konuda soruşturma izni verilmesi İmamoğlu'nu rahat etti. Haberi alır almaz tutuşan CHP'li Başkan, soruşturmaya izin veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu, İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak gerçekleştirdi.

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Yorumlar

özcan

Nasıl bir kişiliğe sahip olduğu Adından belli basİT ekrem 
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Umarım bu şahıstan kurtulur İstanbul
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