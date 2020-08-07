Süleyman Soylu'dan flaş Berat Albayrak mesajı

Dövizdeki artış sonrası solak güruh, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik organize saldırı başlattı. Twitter üzerinden organize olan solcular, özellikle doların yükselmesini bahane ederek Bakan Berat Albayrak’ı hedef gösterdi. Yayınladıkları mesajlarında Türkiye’nin ekonomik verileri yerine sloganik cümleler kuran ve hakarete varan skandal ifadeler kullanan hazımsızlara, Türkiye halkı gereken cevabı verdi.

Albayrak’ın yanında olduğunu belirten on binlerce vatandaş, ‘Milli Ekonomi Hamlesi’ başlatan ve özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki politikalarıyla ekonominin en az hasarla işlemesini sağlayan Bakan Berat Albayrak’a destek mesajı yayınladı.

“Hepimiz birimiz, birimiz Türkiye için”

Birçok siyasetçi de sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da binlerce beğeni alan bir tweet yayınladı.

Bakan Soylu, “Hepimiz birimiz, birimiz Türkiye için... Berat Albayrak’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu mesajı solakları ayrıca çatlattı. AK Parti’de bölünme isteğiyle yanıp tutuşan fitneci güruh, Berat Albayrak ile Süleyman Soylu arasında kavga olduğu yalanıyla kendilerini avutarak yalan haberler paylaşıyordu. Albayrak’a yönelik eleştirilerin olduğu bu günlerde Bakan Süleyman Soylu’nun destek açıklaması yapması, söz konusu güruhun adeta Karadeniz’deki gemilerini batırdı.