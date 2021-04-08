Süleyman Soylu paylaştı! "Allah hızınızı kesmesin"

İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi." denildi.

Bakan Soylu'dan paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne diyeyim. Allah, hızınızı kesmesin kahramanlar. 2 terörist daha, 8 terörist, oldu 10." dedi.