Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu sağlık durumu nasıl?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eşi Hamdiye Soylu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüs dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni vakalarla devam ediyor. Günlük vaka sayılarının 2 bini aştığı koronavirüs salgınına son yakalanan isimler arasında kabineden bir isim eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eşi Hamdiye Soylu’nun da koronavirüse yakalandığı açıklandı. İzmir’de meydana gelen deprem sonrası kabinedeki bakanların yarısı deprem bölgesine gitti.

Bakanların İzmir’de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde İzmir’e gittiği görülürken, deprem bölgesine giden bakanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yer almaması dikkatlerden kaçmamıştı. Bakan Soylu’nun neden İzmir’de olmadığı çok kısa bir süre sonra belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süleyman Soylu’nun sağlık durumu nasıl?

Siyasetçiler arasında geçtiğimiz günlerde İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da koronaya yakalandığı açıklanmıştı.