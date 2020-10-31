  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu sağlık durumu nasıl?
Gündem

Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu sağlık durumu nasıl?

Süleyman Soylu nerede? Süleyman Soylu neden İzmir'de yoktu? Süleyman Soylu koronaya mı yakalandı? Süleyman Soylu sağlık durumu nasıl? Kabinenin en çalışman bakanları arasında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Peki Süleyman Soylu sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:23:00 - 2020-10-31 17:30:06
Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu sağlık durumu nasıl?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eşi Hamdiye Soylu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüs dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni vakalarla devam ediyor. Günlük vaka sayılarının 2 bini aştığı koronavirüs salgınına son yakalanan isimler arasında kabineden bir isim eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eşi Hamdiye Soylu’nun da koronavirüse yakalandığı açıklandı. İzmir’de meydana gelen deprem sonrası kabinedeki bakanların yarısı deprem bölgesine gitti.

Bakanların İzmir’de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde İzmir’e gittiği görülürken, deprem bölgesine giden bakanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yer almaması dikkatlerden kaçmamıştı. Bakan Soylu’nun neden İzmir’de olmadığı çok kısa bir süre sonra belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süleyman Soylu’nun sağlık durumu nasıl?

Siyasetçiler arasında geçtiğimiz günlerde İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da koronaya yakalandığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman
Gündem

Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman

İslam düşmanlığının köpürtüldüğü Fransa’da, Notre Dame Kilisesi’ne yönelik zaman ayarlı provokatif saldırı Müslümanlara mâl edilmeye çalışıl..
NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor
Gündem

NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor

Bir dönem şuan FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile çalışan ülkücü gençler, "Kavuncu, gençleri,..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay