İşte Soylu'nun CHP ve sol medyayı ayağa kaldıran konuşmasının önü ve arkası!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bursa İl Başkanlığında yaptığı konuşma, CHP'yi ve sol medyayı ayağa kaldırdı. Soylu'nun konuşmasının bir bölümünü cımbızlayarak alan solcular, büyük bir manipülasyona imza attı.

Bakan Soylu, AK Parti Bursa İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te bir takım sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.

Bu neslin ekonomik saldırılar gördüğünü anlatan Soylu, "(Bu nesil) Günde 30-40 kahraman evladımızın, şehit tabutları içerisinde ay-yıldızlı bayrak sarılıp, annelerinin, babalarının, evlatlarının, eşlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildiğini gördü. Gecelik yüzde 8 binlik faizleri gördü. Emeklilerin acaba önümüzdeki ay maaş alabilecek miyiz, alamayacak mıyız, diye endişe içerisinde olduklarını gördü. Bu kader ne zaman değişecek, bu durum ne zaman değişecek diye kafalarının karıncalandığı günleri gördü. Kimliklerini, inançlarını, değerlerini, kıyafetlerini ve her türlü varlığına saldırıldığı, aşağılandığı, ötekileştirildiği günleri gördü." dedi.

"Bu ülke dünyaya meydan okuyacak"

Soylu, Türkiye'nin 20 yıldır savunma sanayinde, sağlıkta, otoyol ve şehir hastaneleri konusunda alt yapısını güzel tahkim ettiğinin altını çizerek, "Bize dışarıdan bakanların, bize baktığı zaman 'Türkiye yükseliyor, güçleniyor' diye imrendikleri, parmak ısırdıkları bir Türkiye'yi başka bir tabloya çevirmeye çalışanlara söylüyorum: Ne yaparsanız yapın, ne ortaya koyarsanız koyun, neler söylerseniz söyleyin, hangi tezviratı, hangi yalanı ortaya koyarsanız koyun, hangi terör örgütleriyle iş birliği yaparsanız yapın, bu ülke sizin inadınıza da Amerika'nın, Avrupa'nın inadına da dünyaya meydan okuyacak. Onlar bizim ülkemize inanmıyorlar ve güvenmiyorlar, itibar etmiyorlar, bizim ülkemizden çekiniyorlar, korkuyorlar. Batı'ya tapıyorlar. Vallahi de billahi de Batı'ya tapmadan sözümüz hüküm olacak." ifadelerini kullandı.

Sözlerini cımbızladılar

Öte yandan Soylu'nun, yarım saati aşkın konuşmasından “Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bize yaptıran Allah’tır. Bize yaptıran Allah’tır. Bize yaptıran Allah’tır." sözlerini cımbızlayan solcular, sözlerini farklı eksene çekmeye çalıştı. Bu manipülasyona CHP Sözcüsü Faik Öztrak da hemen düştü. Öztrak sosyal medya hesabından açıklama yaparak “İşte bu Muaviye aklı. Kuranı Kerim sayfalarını mızraklarına geçiren ve kendine siper eden akıl. Yaptıkları hukuksuzluklara, attıkları iftiralara, Yüce Allah'ı ve ayetlerini ortak etmeye kalkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne millet iradesinden, ne adalet terazisinden kaçamazlar” sözlerini sarf etti.



Soylu'nun sözlerinin önü ve arkası

Ancak Bakan Soylu'nun sözleri gayet açıktı. Soylu cımbızlanan sözlerinin önünde millete hiç ihanet etmediklerini, kendilerine ne kadar saldırılırsa saldırılsın, milletin hakkından vazgeçmediklerini söyledi. Soylu'nun bu sözlerinin öncesini okuyucuyla paylaşmayan CHP medyası, halka yönelik bir algı operasyonu oluşturmaya çalıştı. Bakan Soylu, o konuşmasında "Cenab-ı Allah biliyor. Milletimize hiç ihanet etmedik. Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler hiç ihanet etmedik. Cumhurbaşkanımız ne kadar yalnız kalırsa kalsın, ben sadece milletin ve sadece Allah'ın önünde eğilirim cümlesinin ve ortaya koyduğu viereyatın dışında başka bir iş yapmadı. Kim ne derse desin. Onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bize yaptıran Allah’tır. Bize yaptıran Allah’tır. Bize yaptıran Allah’tır. Bizim inancımız budur. Onun için kıymetli arkadaşlar bizden çok beklenti var. Çok çalışacağız, hakkaten çok gayret göstereceğiz. Ama bir şeye çok dikkat edeceğiz. Bizim dinimizin, bizim inancımızın bir tebbiatı var. Birlikte rahmet vardır." ifadelerini kullanmıştı.