Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi’ne geri mi dönüyor?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, devam edecek mi? soruları halen EDHO izleyicileri tarafından merak ediliyor olsa da Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bittiğini dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca duyurdu. Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti. EDHO’nun beklenmedik finali sonrası Oktay Kaynarca’nın unutulmaz karekteri olan Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır’ın geri gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusu olmuşken, sosyal medyada Süleyman Çakır, paylaşımları sonrası Süleyman Çakır geri mi dönüyor? sorusunu da beraberinde getirdi.

Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır geri mi dönüyor?

Bugünlerde yeni bir iddia ile gündeme gelen Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürüldü. Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır karakteriyle ekranlara döneceğinin dillendirilmesinin ardından sevenleri, Kurtlar Vadisi'ni ve Süleyman Çakır'ı Twitter gündemine sokmayı başardı. Kurtlar Vadisi hayranları, Twitter'da "#ÇakırlıKurtlarVadisiYeniden" etiketiyle binlerce paylaşım yaparak etiketi gündemin ilk sıralarına yerleştirdi.

Süleyman Çakır kimdir?

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır'ın hayatının yansıtılacağının söylendiği dizide, birçok ünlü oyuncunun rol alacağı da ortaya atılan iddialar arasında. Oktay Kaynarca, daha önce resmi YouTube kanalında Süleyman Çakır'ın bir gün geri dönebileceğini işaret etmişti.

Süleyman Çakır nasıl öldü?

Uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'un göbeğindeki bir konferansta Baron'a suikast düzenlenmesi, Baron'un canını sıkar. Baron, ortalığı karıştırıp dikkatleri üzerine çektiği, onu yükseltip sefir yaptıkları hâlde onun kendini alçalttığını söyleyerek Süleyman Çakır'ın kalemini kırar. Kalemin parçalarını da Testere'ye atar. Baron Mehmet Karahanlı'dan aldığı emir doğrultusunda Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e, sefir olması için Süleyman Çakır'ı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. Hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve ölmüştür.