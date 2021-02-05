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Gündem Süleyman Başçavuş, etkisiz hale getirilmek istenen bombanın patlamasıyla şehit oldu
Gündem

Süleyman Başçavuş, etkisiz hale getirilmek istenen bombanın patlamasıyla şehit oldu

Suriye'nin El- Bab kentinde görev yapan evli ve 2 kız çocuğu babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel, şehir merkezinde etkisiz hale getirilmek istenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:09:00 -
Süleyman Başçavuş, etkisiz hale getirilmek istenen bombanın patlamasıyla şehit oldu

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, acı haberi sosyal medyadan "Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye El Bab'da Şehit düşen kahraman Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu. Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçe Kaymakamı Sercan Sakarya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Gülten ile 42 yaşındaki Demirel’in şehadet haberini, Aşağıyenice köyündeki baba Mehmet ve anne Meryem Demirel’e ulaştırdı. Anne ve baba acı haberle yıkılırken şehidin evine ve sokaktaki evlere Türk bayrakları asıldı.

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Yorumlar

cezmi Yıldırım

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