Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda... Durumu ciddi

Bir döneme damgasını vuran Müslüman yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatıyor. Şenler'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda olan yazar Şule Yüksel Şenler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Erdoğan ailesi yakından takip ediyor

Yeni Şafak'ın haberine göre, doktorların ziyaret edilmesine izin vermediği Şenler'in durumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yakından takip ediyor.

Şule Yüksel Şenler bir dönem dindar kadın kimliği üzerine yazılarıyla, Türkiye çapında verdiği konferanslarla başörtülü genç kadınlar arasında rol model olan bir isimdi.

Şule Yüksel Şenler'in yaşamı

Şule Yüksel Şenler, Kayseri'de 29 Mayıs 1938 yılında dünyaya geldi. Aslen Kıbrıslı olan yazar, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıftayken annesinin ani rahatsızlığı nedeniyle bırakmak zorunda kalan Şenler, kendini yetiştirmeye devam etti. Bir yandan okurken diğer yandan yazmaya başladı. Deneme ve öykülerini Safa Önal'ın hazırladığı Yelpaze dergisine gönderdi ve yazarlığa ilk adımını attı.

21 yaşında iken Kadın Gazetesi'nde “Duyuşlar" köşesini yazmaya başladı. Daha sonra Gökhan Evliyaoğlu ve Peyami Safa gibi dönemin ünlü yazarlarının da içinde bulunduğu Yeni İstanbul gazetesinin gençlik köşesinde yazmaya başladı. Bediüzzaman Said Nursi'nin yarı tefsir mahiyetindeki önemli eseri Risâle-i Nûr ile tanışması, yazarın hayatında bir dönüm noktası oldu. Düzenlediği konferans ve toplantılarda kendisini ve yaşamını sorgulamaya başlayan yazar, İslamiyet yolunda doğru bildiklerinden ödün vermeyerek Müslüman kadınların sesi oldu. Şenler, inançlarını özgürce yaşamak isteyen tüm kadınların rol modeli haline geldi. Yeni İstiklal gazetesinde başlayan mücadele, Bugün gazetesinde devam etti.

Bir dönem, Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1980'den sonra Zaman ve Milli Gazete'de de yazdı. Yazdığı yazılarından ve konuşmalarından dolayı hakkında onlarca dava açıldı. Bir yazısında dolayı hapis yattı. Şule Yüksel Şenler, düşüncelerini roman yazarak da halka ulaştırmayı başardı.

Huzur Sokağı eseri 1 milyondan fazla sattı

“Huzur Sokağı" adlı eseri bugüne kadar 1 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak adeta milyonların sesi oldu. Eser aynı zamanda 1970 yılında “Birleşen Yollar" adıyla yönetmen Yücel Çakmaklı tarafından filme çekildi. İslamiyet için verdiği hizmetlerle adından söz ettiren Şenler için Yazar Demet Tezcan, “Bir çığır öyküsüdür Şule Yüksel Şenler" adlı eseri kaleme aldı. Yazarın eserleri şunlardır: “Gençliğin Izdırabı", “Hidayet", “Bize Ne Oldu", “İslam'da ve Günümüzde Kadın", “Her Şey İslam İçin", “Uygarlığın Gözyaşları", “Kız ve Çiçek", “Sağ El Bir Bilinçli Öğretmen", “Yılanla Tilki" ve “Huzur Sokağı".