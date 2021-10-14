Sular saat kaçta gelir? İstanbul su kesintisi saatleri
İstanbul sular saat kaçta gelir? İstanbul’da 14 Ekim Perşembe günü pek çok mahalleyi etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?
Su kesintileri bir hayli can sıkıcı olabiliyor. Bu sebeple bakım ve onarım kaynaklı kesintiler önceden vatandaşlara haber veriliyor. Ancak ani gerçekleşen arıza kaynaklı kesintiler önceden bildirilmiyor. 14 Ekim Perşembe günü pek çok semtte ani kesintiler mevcut. Peki, sular ne zaman gelir?
Sular saat kaçta gelir? İstanbul su kesintisi saatleri
İstanbul’un pek çok ilçesini ve mahallesini etkileyen arıza ve bakım-onarım kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise internette “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İSKİ resmi web sitesi ve ALO 185 üzerinden kesintilerin tahmini olarak sona ereceği saati paylaşıyor. İşte, İstanbul’da yaşanan su kesintileri ve çalışmaların sona ereceği saatler:
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Ömerli Mah,Yassıören Mah,Hastane Mah
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Üniversite Mah,Firuzköy Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kadı Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Saadetdere Mah,Süleymaniye Mah,Sultaniye Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,Şehitler Mah,İnönü Mah,Zafer Mah,Yunus Emre Mah,Örnek Mah,Çınar Mah,Battalgazi Mah,Balıkyolu Mah,Esenkent Mah,Bağlarçeşme Mah,Akşemseddin Mah,Akevler Mah,Aşık Veysel Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Mehter Ceşme Mah,Pınar Mah,Orhangazi Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Koza Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ovayenice Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah,Mesrutiyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.