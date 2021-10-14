Su kesintileri bir hayli can sıkıcı olabiliyor. Bu sebeple bakım ve onarım kaynaklı kesintiler önceden vatandaşlara haber veriliyor. Ancak ani gerçekleşen arıza kaynaklı kesintiler önceden bildirilmiyor. 14 Ekim Perşembe günü pek çok semtte ani kesintiler mevcut. Peki, sular ne zaman gelir?

Sular saat kaçta gelir? İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul’un pek çok ilçesini ve mahallesini etkileyen arıza ve bakım-onarım kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise internette “Sular ne zaman gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İSKİ resmi web sitesi ve ALO 185 üzerinden kesintilerin tahmini olarak sona ereceği saati paylaşıyor. İşte, İstanbul’da yaşanan su kesintileri ve çalışmaların sona ereceği saatler:

İlçe: Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Ömerli Mah,Yassıören Mah,Hastane Mah

Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Firuzköy Mah

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Üniversite Mah,Firuzköy Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.10.2021 08:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kadı Mehmet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Saadetdere Mah,Süleymaniye Mah,Sultaniye Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,Şehitler Mah,İnönü Mah,Zafer Mah,Yunus Emre Mah,Örnek Mah,Çınar Mah,Battalgazi Mah,Balıkyolu Mah,Esenkent Mah,Bağlarçeşme Mah,Akşemseddin Mah,Akevler Mah,Aşık Veysel Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Mehter Ceşme Mah,Pınar Mah,Orhangazi Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Koza Mah

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.10.2021 09:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Ovayenice Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah,Mesrutiyet Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.10.2021 11:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.